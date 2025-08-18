Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Kapet në Elbasan i shpalluri në kërkim ndërkombëtar nga Spanja
Transmetuar më 18-08-2025, 11:43

Elbasan, 18 gusht 2025

Një 41-vjeçar, i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet spanjolle për kultivim të bimëve narkotike dhe vjedhje të energjisë elektrike, është arrestuar sot në fshatin Papër.

Shërbimet e Policisë Rrugore, në bashkëpunim me specialistët e Seksionit për Hetimin e Trafiqeve dhe Narkotikëve të DVP Elbasan, bazuar në informacionet e shkëmbyera me Interpol Tiranën, ndaluan shtetasin E. B., 41 vjeç, ndërsa qarkullonte me automjet në rrugën e fshatit.

Shtetasi E. B. ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi Gjykata e Sabadellit në Spanjë, më datë 30 qershor 2025, kishte lëshuar urdhër-arrest për veprat penale të mësipërme.

Interpol Tirana, në bashkëpunim me homologët në Spanjë, do të kryejë procedurat për ekstradimin e shtetasit E. B., në përputhje me ligjet ndërkombëtare.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...