Kapet në Elbasan i shpalluri në kërkim ndërkombëtar nga Spanja

Elbasan, 18 gusht 2025
Një 41-vjeçar, i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet spanjolle për kultivim të bimëve narkotike dhe vjedhje të energjisë elektrike, është arrestuar sot në fshatin Papër.
Shërbimet e Policisë Rrugore, në bashkëpunim me specialistët e Seksionit për Hetimin e Trafiqeve dhe Narkotikëve të DVP Elbasan, bazuar në informacionet e shkëmbyera me Interpol Tiranën, ndaluan shtetasin E. B., 41 vjeç, ndërsa qarkullonte me automjet në rrugën e fshatit.
Shtetasi E. B. ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi Gjykata e Sabadellit në Spanjë, më datë 30 qershor 2025, kishte lëshuar urdhër-arrest për veprat penale të mësipërme.
Interpol Tirana, në bashkëpunim me homologët në Spanjë, do të kryejë procedurat për ekstradimin e shtetasit E. B., në përputhje me ligjet ndërkombëtare.
