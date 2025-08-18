Vatra e zjarrit në Parkun Natyror të Gërmenjit ende aktive, reshjet e shiut, shpresë për shuarjen e flakëve

GËRMENJ- Vatra e zjarrit në Parkun Natyror të Gërmenjës vijon të jetë aktive ndërsa po punohet për shuarjen e flakëve. Raportohet se zjarri është përhapur deri poshtë piramidës 15. Gjithashtu bëhet me dije se zjarri nuk ka shkuar Rezervatit Gërmenj-Shelegur.
Në terren ndodhen rreth 60 forca të cilat po punojnë për izolimin dhe fikjen e vatrës së zjarrit. Mbetët shpresë që reshjet e shiut që janë parashikuar të bien gjatë ditës së sotme të ndihmojnë në shuarjen totale të vatrës.
