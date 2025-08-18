Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Vatra e zjarrit në Parkun Natyror të Gërmenjit ende aktive, reshjet e shiut, shpresë për shuarjen e flakëve
Transmetuar më 18-08-2025, 10:11

GËRMENJ- Vatra e zjarrit në Parkun Natyror të Gërmenjës vijon të jetë aktive ndërsa po punohet për shuarjen e flakëve. Raportohet se zjarri është përhapur deri poshtë piramidës 15. Gjithashtu bëhet me dije se zjarri nuk ka shkuar Rezervatit Gërmenj-Shelegur.

Në terren ndodhen rreth 60 forca të cilat po punojnë për izolimin dhe fikjen e vatrës së zjarrit. Mbetët shpresë që reshjet e shiut që janë parashikuar të bien gjatë ditës së sotme të ndihmojnë në shuarjen totale të vatrës.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...