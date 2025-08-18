Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Të shtëna me armë zjarri në sallën e bilardos , shtatë të vdekur (VIDEO)
Transmetuar më 18-08-2025, 10:07

Shtatë persona u vranë të dielën në një sulm nga persona të armatosur në një sallë biliardoje në Santo Domingo, në veriperëndim të Ekuadorit , mes një vale të vazhdueshme dhune në vend, tha policia.

Personat e armatosur të maskuar hapën zjarr ndaj njerëzve brenda sallës së bilardos në një lagje baresh në Santo Domingo, rreth 160 kilometra në perëndim të kryeqytetit Quito, sipas pamjeve video të postuara në mediat sociale.

Masakra u regjistrua nga kamerat e sigurisë. Policia informoi shtypin se ka “shtatë të vdekur nga plagët me armë zjarri, duke shtuar se po kryejnë “hetime për të hetuar aktin e dhunshëm dhe për të identifikuar autorët.

#Atención #Ecuador || En #SantoDomingo de los Tsáchilas, la madrugada de este domingo 17 de agosto de 2025, se registró una masacre en la conocida Zona Rosa de Santo Domingo. El hecho ocurrió esta madrugada en el interior del billar “El Rinconcito” pic.twitter.com/zypOM3jfUN

— Primera Zona (@primera_zona) August 17, 2025

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...