Mbi 500 mijë njerëz në shesh: Demonstratë e madhe në Tel Aviv: Ndalojeni luftën! Paqe tani (PAMJE)

IZRAEL- Dhjetëra mijëra izraelitë u mblodhën në Tel Aviv sonte për të kërkuar nga qeveria e tyre një marrëveshje armëpushimi në Gaza që do të garantonte lirimin e pengjeve. Sipas mediave të huaja ky është një nga tubimet më të mëdha të solidaritetit të mbajtura në Izrael që nga fillimi i luftës në Gaza në tetor 2023.
"Kthejini të gjithë mbrapsht!", "Ndalojeni luftën!", brohoriti turma e madhe e mbledhur në një shesh të Tel Avivit.
Forumi i Familjeve të Pengjeve, i cili organizoi këtë ditë mobilizimi, vlerësoi numrin e protestuesve në pothuajse 500,000.
“Ne kërkojmë një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe të realizueshme, si dhe një fund të luftës. Ne kërkojmë atë që është me të drejtë e jona, fëmijët tanë. Qeveria izraelite nuk ka propozuar kurrë një iniciativë të vërtetë për një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe një fund të luftës. Ata e kanë shndërruar luftën më të drejtë në një luftë të padobishme”, tha Einav Zangauker, nëna e pengut Matan, duke iu drejtuar turmës.
Demonstruesit mbanin fotografi të pengjeve, flamuj izraelitë dhe flamuj të verdhë, ngjyra që simbolizon pengjet. “Paqe tani”, “Kthejeni atë në shtëpi”, shkruhej në pankartat nën fotot e 49 pengjeve që ende mbahen në Gaza, 27 prej të cilëve besohet se janë të vdekur nga ushtria.
Bllokime rrugësh, djegie gomash dhe disa përleshje me policinë shënuan ditën. Qeveria e Kryeministrit Benjamin Netanyahu po nënvizon vendosmërinë e saj për të vazhduar sulmin ndaj Rripit të Gazës për t’i dhënë fund Hamasit dhe për të vënë nën kontrollin e saj të gjithë territorin palestinez.
"Ata që sot bëjnë thirrje për t’i dhënë fund luftës pa mposhtur Hamasin (…) po forcojnë pozicionin e Hamasit dhe po e shtyjnë pas lirimin e pengjeve tona (…)," tha Netanyahu gjatë një mbledhjeje të kabinetit.
Mediat izraelite transmetuan këtë mbrëmje një video të re të një pengu, të dhënë nga familja e tij. Në këtë video të shkurtër, Matan Zangauker, shumë i dobësuar, u drejtohet të afërmve të tij për t’u thënë se i mungojnë. Familja e tij shpjegoi se kjo video është xhiruar nga Hamasi, por është gjetur nga ushtria.
"Ne po bëjmë çmos për t’i rikthyer ata (…) Mund të ketë mosmarrëveshje, por e vërteta është se të gjithë njerëzit e Izraelit duan që vëllezërit dhe motrat tona të kthehen në shtëpi", tha presidenti izraelit Isaac Herzog këtë mëngjes, i cili i bëri thirrje botës të ushtrojë presion mbi Hamasin.
According to Bibi Netanyahu these 300,000 Israelis on the street of Tel Aviv tonight calling for release of hostages & end to the horrific killing & destruction in Gaza are Hamas supporters #Gaza pic.twitter.com/MgMT9taO29
— dominic dyer (@domdyer70) August 17, 2025
