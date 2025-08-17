Bologna e do Asllanin pa kushte, por Interi kërkon jo më pak se 15 milionë euro!

ITALI – Nuk është vetëm Zalewski! Pas shitjes së mbrojtësit të majtë te Atalanta (e vetmja gjë që mungon është konfirmimi zyrtar, por marrëveshja është pothuajse e përfunduar), Interi po punon për një transferim tjetër: Asllanin.
Bologna ka treguar interes të ri për mesfushorin shqiptar, i cili ka qenë zyrtarisht në treg që nga fillimi i korrikut, duke tejkaluar kështu Torinon. Klubi emilian ka një interes të fortë për lojtarin (kujtoni, Asllani refuzoi një transferim te Real Betis një muaj më parë) dhe është gati të ulet për të negociuar me Interin.
Zikaltrit e vlerësojnë ish-lojtarin e Empolit jo më pak se 15 milionë euro dhe po shqyrtojnë një transferim të përhershëm ose, si alternativë, një huazim me detyrim blerjeje.
Diferenca me Bolognën nuk ka të bëjë aq shumë me vlerësimin e lojtarit sesa me kushtet: oferta që klubi emilian thuhet se është i përgatitur të paraqesë nuk shkon përtej një huazimi me mundësi blerjeje. Megjithatë, marrëveshja është me interes për të dy klubet dhe diskutimet pritet të fillojnë deri në fillim të javës, me një shans të mirë për të arritur një marrëveshje.
Është e mundur, siç ndodhi, për shembull, në negociatat me Cagliarin për Sebastiano Espositon, që Bologna të sigurojë një zbritje në çmimin e lojtarit në këmbim të një përqindjeje në rast të një rishitjeje në të ardhmen.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
