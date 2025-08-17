Shpërndante kokainë me makinë, arrestohet 20-vjeçari shqiptar në Itali

ITALI- Një 20-vjeçar shqiptar është arrestuar nga policia italiane duke shpërndarë kokainë në Peruxhia. Sipas mediave të huaja i riu shqiptar besohet se është pjesë e një rrjeti më të gjerë të trafikut të lëndëve narkotike në këtë zonë.
Konkretisht i riu është arrestuar teksa po qarkullonte me një automjet. Pasi pa patrullën, ai menjëherë u shfaq i shqetësuar dhe nervoz, duke i shtyrë efektivët që të kryenin një kontroll personal dhe të automjetit. Pas një kontrolli, oficerët gjetën dhe sekuestruan shtatë pako që përmbanin kokainë, me një peshë totale prej afërsisht 6 gramë.
