Joana Sanz ndan reflektimin e saj për dashurinë e vërtetë me Dani Alves

SPANJE – Joana Sanz dhe Dani Alves kanë përjetuar një periudhë shumë të vështirë pas akuzës së dyshuar për sulm seksual kundër futbollistit.
Braziliani në fund u lirua nga akuzat, por kjo nuk i fshin muajt e vështirë që ai dhe, sigurisht, gruaja e tij kanë kaluar. Megjithatë, duket se kjo periudhë e vështirë i ka afruar edhe më shumë me njëri-tjetrin; në fakt, ata duket se po përjetojnë një nga momentet më të mira të marrëdhënies së tyre.
Provë për këtë është reflektimi i thellë që Joana Sanz ndau në profilin e saj zyrtar në Instagram. Në të, ajo ofron një pasqyrë shumë intime të gjendjes së marrëdhënies së saj dhe flet për ndryshimet e dukshme që kalon një histori dashurie që nga fillimi deri kur keni qenë me partnerin tuaj për një numër të konsiderueshëm vitesh.
Joana Sanz: “Dashuria për të ndërtuar së bashku, dashuria për familjen, dashuria për shtëpinë”
“Ata nuk do të jenë kurrë më 23 dhe 32 vjeç. Faza e pasionit është pas tyre, së bashku me atë nxitim dopamine, euforinë dhe idealizimin. Ajo jetë në të tashmen dhe ndjekja e rrugëve të tyre të ndara, të ndërtuara individualisht. Ata të huaj të përjetshëm që ishin nervozë për ribashkimin”, filloi modelja e Ishujve Kanarie, duke i siguruar të gjithë se ajo periudhë intensiteti dhe euforie kishte mbaruar.
Megjithatë, ajo siguron se momenti aktual është i ndryshëm, por në të njëjtën kohë i shpërblyer dhe i bukur: "Kalimi nga faza e dashurisë në dashuri ka mbërritur. Kontrolli i realitetit në të cilin zbulohen të metat, ekspozohen ndryshimet dhe ju prapë vendosni t’i doni ato. Kjo është dashuria e qëndrueshme që do të zgjasë me kalimin e kohës", theksoi ajo.
Reflektim nga Joana Sanz
“Dashuria për të ndërtuar së bashku, dashuria për familjen, dashuria për shtëpinë. Ajo dashuri për të folur për shqetësimet në mënyrën më të prekshme të mundshme, ndoshta me belbëzimet e një foshnje në sfond. Ajo dashuri për partnerët e jetës që mund të mos nervozohen më kur ribashkohen, por që gjejnë paqe në përqafime që nuk kërkojnë më distancim”, shkroi Joana Sanz në një artikull.
