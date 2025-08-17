Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
‘Nuk e dua më jetën’, burri nga Korça hidhet nga pallati dhe shuhet tragjikisht
Transmetuar më 17-08-2025, 17:03

Një ngjarje tragjike është regjistruar pasditen e sotme në qytetin e Korçës. Rreth orës 16:10, në lagjen nr. 16, një 70-vjeçar dyshohet se është vetëhedhur nga kati i pestë i pallatit ku banonte.

Shtetasi, i identifikuar me inicialet K. P., mësohet se vuante nga probleme të shëndetit mendor. Për pasojë të rënies, ai humbi jetën në vend.

Në zonë ndodhet grupi hetimor, i cili po punon për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe dokumentimin e rrethanave. /noa.al

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...