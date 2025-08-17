Anna Oxa i jep lamtumirën Pippo Baudos: Një urë mes brezash, gjuhësh dhe ëndrrash

Këngëtarja italiane me origjinë shqiptare Anna Oxa ka reaguar lidhur me lajmin e hidhur për ndarjen nga jeta të gazetarit legjendar Pippo Baudo.
Në një postim në llogarinë e saj në Facebook, Oxa i kushton Baudos disa rreshta, duke kujtuar dhe një nga momentet kur Baudo erdhi në “Këngën Magjike” në Shqipëri.
“…prania e tij ishte më shumë se një paraqitje: ishte një urë.
Një urë mes brezash, mes gjuhësh, mes ëndrrash.” shkruan Oxa.
Artistja, e njohur për zërin dhe stilin e saj të veçantë, thekson ndikimin që ka pasur Baudo në jetën e shumë këngëtarëve, përfshirë edhe vetë atë, që sipas dedikimit shpërtheu si një “kometë rebele” në skenën italiane të muzikës.
Dedikimi i këngëtares për Baudon
Në teatrin e kohës, aty ku dritat ndizen,
u shfaq Pippo Baudo, mjeshtër i skenës,
i cili nuk prezantoi thjesht artistë — por i dëgjoi, i kuptoi,
dhe i bëri të lulëzojnë nën diellin e zërit të tij.
Që nga netët e Sanremos, kur Anna Oxa shpërthente si një kometë rebele,
me atë timbër që sfidonte rregullat dhe të ledhatonte zemrën,
e deri në brigjet e Adriatikut, ku Shqipëria e priti si një mik të vjetër,
Baudo e solli me vete respektin për artin,
ashtu siç mban një trëndafil pa ia thyer kërcellin.
Në vitin 2014, në festivalin “Kënga Magjike”,
prania e tij ishte më shumë se një paraqitje: ishte një urë.
Një urë mes brezash, mes gjuhësh, mes ëndrrash.
Anna Oxa, bijë e dy botëve, këndoi me intensitetin e dikujt që njeh kufirin
dhe e kthen atë në këngë.
Dhe Pippo, me vështrimin e atij që ka parë të lindin mijëra zëra,
e përshëndeti atë skenë siç përshëndetet një dashuri e vjetër:
me mirënjohje, me elegancë, me bindjen
se arti nuk ka atdhe, por vetëm zemra që e strehojnë.
Për ty Pippo
Pippo Baudo ndërroi jetë në moshën 89-vjeçare, mbrëmjen e së shtunës në Romë. Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, i cili njihej thjesht si Pippo ishte “zotëria” i televizionit italian. Mjeshtri i prezantuesve televizivë. Autor programesh, zbulues artistësh, këngëtarësh, aktorësh. Një njeri spektakli, ‘showman’, autor, aktor, orator, një multidimensional.
Pippo Baudo punoi për televizionin publik thuajse përgjatë gjithë karrierës së tij.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd