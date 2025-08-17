Gati hapja e grupkapitujve të fundit që çojnë Shqipërinë drejt futjes në BE, çfarë përfitojnë qytetarët

Shqipëria drejt hapjes së dy grupkapitujve të mbetur në negociatat me BE
Në muajin shtator është planifikuar zhvillimi i konferencës ndërqeveritare Shqipëri–BE, ku do të hapen dy grupkapitujt e fundit të mbetur të bisedimeve për anëtarësim.
Zëvendësministri i Ekonomisë, Enkelejd Musabelliu, deklaroi për RTSH se procedurat e tjera tashmë janë përfunduar:
“Për dy grupkapitujt e mbetur Shqipëria ka marrë një ftesë për të paraqitur pozicionin e saj dhe në vjeshtë parashikohet edhe organizimi i konferencës së përbashkët ndërqeveritare mes Komisionit Evropian dhe Shqipërisë për të hapur zyrtarisht negociatat për këta dy grupkapituj”, u shpreh ai.
Integrimi dhe përfitimet e pritshme
Musabelliu theksoi se ky integrim i përshpejtuar duhet parë si një mundësi për të përfituar nga tregu i përbashkët evropian, me 450 milionë konsumatorë: “Të bëhemi gati që aksesi në këtë treg ta shfrytëzojmë në mënyrë maksimale për të marrë më të mirën. Edhe ndryshimi që do ndodhi me përafrimin e plotë të legjislacionit nuk do të jetë aq drastik sa të kthehet në pengesë për biznese të caktuara.”
Legjislacioni i BE dhe transpozimi
Përfaqësuesi i ekzekutivit theksoi se procesi i anëtarësimit në BE është një procedurë ku negociohet koha dhe transpozimi i legjislacionit evropian, gjë që nuk duhet të trembë Shqipërinë: “Edhe transpozimi i këtij legjislacioni nuk është i pamundur, aq më tepër me vullnetin e madh politik që kanë të dyja palët. Të gjithë bashkë duhet të përgatitemi si shoqëri që të marrim më të mirën e mundshme me anëtarësimin në BE”, tha Musabelliu.
Çfarë përfitojnë shqiptarët me këtë zhvillim?
Ky zhvillim, pra hapja e kapitujve të fundit të negociatave me BE, ka disa përfitime konkrete për shqiptarët – disa ndihen që në fazën e negociatave, të tjerat pas anëtarësimit të plotë. Ja kryesoret:
1. Qasje më e gjerë në tregun evropian
Bizneset shqiptare do të kenë mundësi të shesin mallra e shërbime në një treg prej 450 milionë konsumatorësh pa barriera tarifore.
Rriten mundësitë për investime të huaja, pasi Shqipëria shihet më e sigurt dhe e qëndrueshme ekonomikisht.
2. Punësim dhe lëvizje më e lirë
Me anëtarësimin, shqiptarët do të mund të punojnë dhe jetojnë ligjërisht në çdo vend të BE-së, pa kufizime vizash.
Tregu i punës hapet për profesionistë të rinj, duke sjellë më shumë mundësi për karrierë dhe paga më të mira.
3. Standarde më të larta për konsumatorët
Mallrat dhe shërbimet në Shqipëri do të duhet të përputhen me standardet e BE-së, duke garantuar cilësi dhe siguri më të lartë.
Konsumatorët përfitojnë më shumë mbrojtje ligjore dhe transparencë në treg.
4. Mbështetje financiare dhe fonde të BE-së
Shqipëria do të ketë akses në fondet strukturore dhe buxhetin e BE-së, të cilat financojnë projekte infrastrukturore, bujqësore, arsimore dhe shëndetësore.
Kjo nënkupton rrugë më të mira, sisteme arsimore e shëndetësore më moderne, si dhe subvencione për fermerët.
5. Forcim i shtetit ligjor dhe institucioneve
Përafrimi i legjislacionit me atë të BE-së sjell më shumë luftë ndaj korrupsionit, transparencë dhe drejtësi funksionale.
Kjo rrit besimin e qytetarëve te shteti dhe ul abuzimet.
6. Përfitime shoqërore dhe kulturore
Hapje më e madhe ndaj programeve të shkëmbimeve kulturore dhe arsimore (Erasmus+, studime dhe trajnime në BE).
Rritje e kontakteve, mundësive dhe integrimit shoqëror të shqiptarëve në Evropë.
Me pak fjalë, shqiptarët përfitojnë më shumë mundësi pune, cilësi më të lartë shërbimesh dhe mallrash, mbrojtje më të madhe si qytetarë dhe fonde të reja për zhvillim.
