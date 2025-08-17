Berat: Një djalë i ri humb jetën pasi makina del nga rruga, plagoset pasagjerja

Berat – Aksident tragjik në fshatin Moravë: humb jetën 29-vjeçari
Një aksident me pasojë vdekjen është regjistruar sot rreth orës 04:30, në fshatin Moravë, Berat.
Sipas njoftimit të Policisë, shtetasi Ornel Çaushi, 29 vjeç, duke drejtuar automjetin ka humbur kontrollin dhe mjeti ka dalë nga rruga.
Për shkak të dëmtimeve të marra, 29-vjeçari ka ndërruar jetë në vendngjarje.
Nga aksidenti është dëmtuar lehtë edhe pasagjerja që ndodhej në automjet.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Beratit, për veprime të mëtejshme hetimore. /noa.al
