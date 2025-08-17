Tiranë: I riu plagoset rëndë pasi përplasja e 2 makinave zhvendosi mjetin e tij

Tiranë – Aksident me tre makina, plagoset rëndë një 25-vjeçar
Një aksident i rëndë rrugor është regjistruar në Tiranë, ku nga përplasja e tre automjeteve ka mbetur i plagosur rëndë një i ri.
Sipas të dhënave zyrtare, E. G., 27 vjeç, duke drejtuar automjetin e tij, është përplasur me mjetin që drejtohej nga A. D., 29 vjeç.
Si pasojë e goditjes, automjeti i 29-vjeçarit është zhvendosur dhe ka përplasur një tjetër makinë me drejtues V. H., 25 vjeç.
Nga ngjarja, 25-vjeçari ka mbetur i plagosur rëndë dhe ndodhet në spital, nën kujdesin e mjekëve.
Specialistët e Qarkullimit Rrugor kanë referuar materialet procedurale në Prokurorinë e Tiranës, ku ka nisur procedimi penal për 27-vjeçarin. /noa.al
Foto arkivi
