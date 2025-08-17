Cristiano, jo vetëm unaza për martesën, por edhe 300.000 euro dhurata për Georginën!

PORTUGALI – Cristiano Ronaldo i propozoi martesë partneres së tij Georgina Rodriguez në një mënyrë vërtet të shkëlqyer. Përveç një unaze të çmuar me vlerë 10 milionë euro, futbollisti – me rastin e fejesës së tij me ish-shitësen e dyqanit, tani nënë e pesë fëmijëve të tij – vendosi ta nderonte bashkëshorten e tij të ardhshme me disa dhurata të shtrenjta.
Siç raporton The Sun, lojtari i bëri Georginës disa dhurata, duke shpenzuar një total prej gati 300.000 eurosh.
Dhurata e fejesës së Cristiano Ronaldos për Georgina Rodriguez
Konkretisht, CR7 thuhet se i ka dhuruar gruas së tij të ardhshme një Porsche Taycan elektrik të bardhë, me vlerë gati 100.000 euro, si dhe çanta dhe fustane Dior dhe Louis Vuitton , me një vlerë totale prej rreth 29.000 eurosh.
Ronaldo gjithashtu i dha Georginës dy orë dore, një Patek Philippe me vlerë gati 49.000 euro dhe një Audemars Piguet me vlerë 61.000 euro.
"Ai e ka përgatitur këtë për një kohë dhe donte që të ishte vërtet e veçantë për gjysmën e tij më të mirë", tha një burim, duke shtuar: "Ai e di që Georgina i do makinat, veçanërisht ato elektrike, dhe i bleu asaj një Porsche, sepse edhe ajo i do makinat luksoze.
Ai gjithashtu i ka dhënë shumë dhurata të rëndësishme, si ora dore sepse edhe ajo i do ato dhe kënaqet duke i shtuar koleksionit të saj."
Kur do të martohen Cristiano Ronaldo dhe Georgina?
“Cristiano e ka bërë këtë moment vërtet unik dhe tashmë po punon për dhuratat dhe dasmën, e cila ka shumë të ngjarë të zhvillohet në vitin 2026, pas Kupës së Botës. Ata po punojnë për këtë dhe do të jetë një sipërmarrje kolosale”, shtoi burimi.
“Të dy mezi presin dhe do të jetë një moment që ndodh vetëm një herë në jetë”, zbuloi ai. “Cristiano gjithmonë ka dashur të martohet dhe është shumë i emocionuar për këtë. Ai dëshiron ta bëjë Georginën gruan më të lumtur në botë dhe nënën më të lumtur për fëmijët e tij.”
