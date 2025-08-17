U dhunua nga dhëndri e dasmorët, Shpat Kasapi: Nuk donin të më paguanin se u vonova

Këngëtari i njohur Shpat Kasapi ka ndarë për herë të parë mendimet e tij pas një incidenti të diskutueshëm gjatë një dasme, ku u raportua për një përleshje.
Gjatë një interviste në emisionin “Weekend” në Klan Kosova, Kasapi e mohoi me forcë lajmin për ndonjë rrahje, duke e përshkruar situatën si një debat të vogël që u ekzagjerua nga mediat.
“U bë një bujë e madhe, por në të vërtetë nuk kishte asnjë rrahje. Unë isha vonuar për shkak të trafikut dhe dasmori më tha të këndoj për të kompensuar vonesën,” shpjegoi ai, duke theksuar se gjithçka ishte e zakonshme për një ngjarje të tillë.
Kasapi vazhdoi të sqarojë se tensionet e vërteta ndodhen në fund të dasmës, kur u diskutua për pagesën e tij. “Ata thanë se nuk do të më paguanin për shkak se nuk kisha kënduar mjaftueshëm, dhe unë pak u agravova,” tha ai.
Ai theksoi se asnjë nga dasmorët nuk e preku dhe se situata ishte thjesht një keqkuptim. “Nuk kishte asnjë ngacmim fizik, thjesht një debat i vogël mes nesh,” theksoi këngëtari, duke u përpjekur të qetësojë situatën.
Kasapi gjithashtu shprehu shqetësimin e tij për shpifjet që kanë qarkulluar pas këtij incidenti. “Do të kërkoj përgjegjësi për ata që shpifën për këtë ngjarje. Shpifësin e këtij lajmi do ta gjej,” u shpreh ai me vendosmëri.
Reagimi i tij tregon se ai është i vendosur të mbrojë reputacionin e tij dhe të sqarojë çdo keqkuptim që mund të ketë ndodhur. Këngëtari njihet për angazhimin e tij në muzikë dhe përkushtimin ndaj fansave të tij.
Me këtë rast, ai fton të gjithë që të mos besojnë në lajmet e pavërteta dhe të qëndrojnë të informuar përmes burimeve të besueshme. Si gjithmonë, ai mbetet i përkushtuar ndaj artit të tij dhe ndaj fansave që e mbështesin.
