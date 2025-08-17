Paolo Fox: 3 shenjat me fat për sot, e diel 17 gusht 2025. Dhe 3 që duhet të bëjnë sytë katër!

Dita e sotme sjell një energji të veçantë për shumë shenja të zodiakut. Hëna dhe ndikimet e tjera planetare krijojnë një përzierje emocionesh, ku disa shenja ndihen të mbështetura dhe të hapura për mundësi të reja, ndërsa të tjerat duhet të tregojnë më shumë kujdes në marrëdhënie, financa dhe vendime të përditshme.
Paolo Fox na udhëzon për të kuptuar më mirë si të menaxhojmë këtë ditë, duke nxjerrë në pah tre shenjat më me fat dhe tre që sot duhet të ecin me më shumë kujdes.
Pra, sot duhet të tregojnë më shumë kujdes Bricjapi, Ujori dhe Dashi, ndërsa Luani, Gaforrja dhe Binjakët gëzojnë më shumë mbështetje nga yjet.
⚠️ 3 Shenjat më pak me fat të ditës
♑ Bricjapi
Edhe pse nuk është një ditë e keqe, je i mbushur me mendime dhe reflektime që të rëndojnë. Jupiteri në kundërshtim sjell kujdes me financat dhe pagesat e prapambetura. Në dashuri mund të ndjesh pasiguri, sidomos me partnerë që të sfidojnë emocionalisht. Sot ke nevojë për qetësi dhe për të shmangur debatet e panevojshme.
—
♒ Ujori
Ke shumë dëshirë për argëtim, por Dielli dhe Mërkuri në kundërshtim të vënë përpara disa çështjeve praktike që nuk mund t’i anashkalosh. Mund të dalin probleme burokratike apo ekonomike që kërkojnë zgjidhje. Ndihesh sikur je mes dy botëve: kënaqësisë dhe përgjegjësisë. Kujdes që mos të harxhosh më shumë se duhet.
—
♈ Dashi
Hëna është në anën tënde, por Marsi kundër të sjell nervozizëm dhe prirje për të reaguar me impuls. Mund të ndihesh i vënë nën presion, i gjykuar ose i moskuptuar nga të tjerët. Rrezikon të grindesh për gjëra të vogla. Sot duhet të bësh një hap pas dhe të marrësh gjërat me më shumë qetësi për të shmangur konflikte të panevojshme.
—
