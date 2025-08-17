Përndoqi një vajzë dhe e dhunoi në vendin e punës, arrestohet i riu në Lushnje

Lushnjë – 38-vjeçari përndiqte dhe dhunonte një 30-vjeçare, arrestohet nga Policia
Policia e Lushnjës ka vënë në pranga Fatjon Ahmetaj, 38 vjeç, banues në Lushnjë, pas kallëzimit të një 30-vjeçareje se ishte përndjekur dhe dhunuar prej tij.
Sipas hetimeve, për rreth 2 muaj, 38-vjeçari dyshohet se e ka ndjekur vazhdimisht gruan dhe ka ushtruar dhunë fizike ndaj saj edhe në ambientet e biznesit ku ajo punonte, duke i shkaktuar ankth e pasiguri.
Pas ndërhyrjes së shërbimeve të Komisariatit të Policisë Lushnjë, autori u kap dhe u ndalua.
Materialet procedurale i janë kaluar Prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme ligjore, në ngarkim të tij për veprën penale “Përndjekja” dhe “Dhunë në familje”. /noa.al
