ARABIA SAUDITE – Në ringun në Kingdom Arena në Riad të Arabisë Saudite, shpresa e boksit në peshën e rëndë Moses Itauma mposhti veteranin Dillan Whyte (31-4) me nokaut në raundin e parë. Ishte fitorja e tij e 11-të me nokaut në 13 ndeshje, të gjitha brenda dy raundeve të para. Një udhëtim në stilin e Mike Tyson.
Në fund të ndeshjes, fuqia e boksit të Arabisë Saudite, Turki Alashikh, shkroi në Twitter: "Tani dua ta shoh Usyk kundër Itauma. Kjo është ndeshja." Suksesi i 20-vjeçarit britanik me dorë të djathtë, babai i të cilit është nigerian dhe nëna e të cilit është sllovake, e afron këtë mundësi.
Megjithëse Itauma, luftëtari më i lartë i rangut WBO, mund të përballet me neozelandezin Joseph Parker për titullin WBO, nëse organizata me sa duket ia heq rripin Oleksandr Usyk.
Kushdo që të jetë kundërshtari i tij i radhës, Itauma ka kaluar një provë pjekurie kundër 37-vjeçarit Whyte. Në më pak se një raund, ai shkatërroi një kundërshtar që ishte dëmtuar në çdo ndeshje, teksa ishte përballur me kampionë si Fury, Joshua, Povetkin, Parker dhe Chisora.
Ai nuk mundi të bënte asgjë edhe kundër Itaumës, pavarësisht se e detyroi të priste më shumë seç duhej dhe hyri në ring me muzikën drithëruese të "Jaws" plus tingullin e fortë të AC/DC. Megjithatë, këto truke të vjetra nuk funksionuan.
Brenda sekondave të ndeshjes, Itauma vendosi rregullin e tij, duke i dhënë goditje të forta kundërshtarit të tij, duke e vënë menjëherë në vështirësi dhe duke e rrëzuar me një goditje të fuqishme me të djathtën.
Ai ndoqi pak a shumë të njëjtin skenar që përdori për të mposhtur kundërshtarët e tij të mëparshëm, më pak të vlerësuar. Kaloi vetëm 1:57. Ishte e mjaftueshme që ylli i Moses Itauma të shkëlqente edhe më shumë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd