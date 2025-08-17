Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Bayern Munich fiton Superkupën e Gjermanisë
Transmetuar më 17-08-2025, 08:20

Bayern – Bayern Munich mori në shtëpi trofeun e parë të sezonit, duke fituar Superkupën e Gjermanisë.

Ata mposhtën Stuttgartin në shtëpinë e swabianëve, duke fituar 2-1 me Harry Kane që hapi serinë e golit. Luis Diaz, i cili u transferua nga Liverpooli këtë verë, dyfishoi epërsinë. Leweling shënoi për Stuttgartin në kohën shtesë.

Ky është titulli i 11-të i Bayernit në këtë garë, një rekord. Borussia Dortmund vjen pas me gjashtë dhe Werder Bremen me tre.

Së fundmi, nga një titull i shkon Kaiserslautern, Stuttgart, Schalke 04, Leipzig, Bayer Leverkusen dhe Wolfsburg.

