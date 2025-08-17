Bayern Munich fiton Superkupën e Gjermanisë

Bayern – Bayern Munich mori në shtëpi trofeun e parë të sezonit, duke fituar Superkupën e Gjermanisë.
Ata mposhtën Stuttgartin në shtëpinë e swabianëve, duke fituar 2-1 me Harry Kane që hapi serinë e golit. Luis Diaz, i cili u transferua nga Liverpooli këtë verë, dyfishoi epërsinë. Leweling shënoi për Stuttgartin në kohën shtesë.
Ky është titulli i 11-të i Bayernit në këtë garë, një rekord. Borussia Dortmund vjen pas me gjashtë dhe Werder Bremen me tre.
Së fundmi, nga një titull i shkon Kaiserslautern, Stuttgart, Schalke 04, Leipzig, Bayer Leverkusen dhe Wolfsburg.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd