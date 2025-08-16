Fenomen i padiskutueshëm i ekranit, kush ishte Pippo Baudo, prezantuesi i dashur për miliona shikues dhe për shqiptarë?

Një nga figurat më të shquara të ekranit italian, Pippo Baudo, është ndarë nga jeta sot në moshën 89-vjeçare, duke lënë pas një trashëgimi të jashtëzakonshme suksesi, pasioni dhe përkushtimi ndaj artit dhe publikut italian – dhe jo vetëm.
Për më shumë se gjashtë dekada, Baudo mbeti një figurë qendrore në botën e spektaklit, duke thyer rekorde dhe krijuar momente të paharrueshme për publikun. Ai mbahet mend veçanërisht për drejtimin e Festivalit të Sanremos plot 13 herë dhe për zbulimin e shumë talenteve të reja që më pas do të bëheshin emra të njohur.
Lindur më 7 qershor 1936 në Siçili, ai fillimisht ndoqi dëshirën e prindërve duke u diplomuar në Jurisprudencë, por pasioni i tij i vërtetë ishte skena. U ngjit për herë të parë në skenë në vitin 1959 në konkursin muzikor “La conchiglia d’oro” në Palermo. Pas disa përpjekjesh dhe audicionesh, në herën e katërt arriti të sigurojë vendin e tij në botën e televizionit.
Në vitin 1966 pati një kthesë të madhe në karrierën e tij, kur iu besua drejtimi i një kuizi muzikor, i cili u kthye shpejt në një program shumë të ndjekur. Vetëm dy vjet më pas, ai do të shfaqej në skenën e Sanremos për herë të parë, duke nisur kështu një lidhje të gjatë me këtë festival.
Në vitin 1987, Baudo largohet nga RAI dhe kalon në Mediaset, pas një ftese të drejtpërdrejtë nga Silvio Berlusconi. Në vitin 2002 rikthehet fuqishëm në drejtimin e Sanremos, më pas në 2005 drejton “Domenica In” dhe në 2007 rikthehet sërish në Sanremo, këtë herë përkrah Michelle Hunziker dhe më pas edhe me Piero Chiambretti, Bianca Guaccero e Andrea Osvart. Edhe në moshën 80-vjeçare, ai nuk u tërhoq – duke vazhduar të drejtojë “Domenica In”, i lidhur fort me botën e spektaklit që aq shumë e donte.
Edhe pse mosha përparonte, Pippo Baudo nuk e ndiente veten gati për të lënë skenën. Ai do të kujtohet si një figurë ikonike që frymëzoi breza të tërë dhe që e bëri televizionin italian më të pasur dhe më të dashur për publikun.
