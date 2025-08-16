Ndahet nga jeta ‘mbreti’ i televizionit italian, Pippo Baudo

Pippo Baudo ka vdekur. Mbreti i televizionit italian është ndarë nga jeta në moshën 89 vjeçare.
Giuseppe Vittorio Raimondo "Pippo" Baudo, i lindur më 7 qershor 193, ai ishte një nga prezantuesit më të famshëm të televizionit italian, me një karrierë që shtrihet në gjashtë dekada.
Baudo ishte gjithashtu drejtor artistik dhe president i Teatro Stabile di Catania.
Në vitet 1970, ai ndihmoi në themelimin dhe punën për kanalin privat "Antenna Sicilia" me seli në Catania. Në vitin 1987, ai prezantoi "Festival" në Mediaset pas një polemike me presidentin e RAI-t, Enrico Manca. Megjithatë, vite më vonë ai u kthye në RAI 1 me Gran Premio; shfaqja e tij "Serata d’Onore" ishte transmetuar në Rai Due.
Në natën e hapjes së Festivalit të Muzikës Sanremo 1995, pak pas fillimit të shfaqjes, një burrë, Pino Pagano, u ul në buzë të galerisë së teatrit duke treguar qëllimin e tij për të kryer vetëvrasje duke u hedhur poshtë, ai u ndalua përfundimisht nga vetë Baudo mes duartrokitjeve të publikut.
Në vitin 1997, ai nënshkroi përsëri me Mediaset, por shfaqjet e tij "La canzone del secolo" dhe "Tiramisù" patën shumë pak sukses. Në vitin 1999, Rai Tre kërkoi nga Baudo të drejtonte një program të ri në kohën kryesore, "Giorno dopo Giorno", që tani quhet "Novecento".
Në vitin 2002, ai drejtoi Festivalin e Sanremos, pasi edicioni i vitit 2001 kishte rezultuar një dështim. Ai zgjodhi bashkë-prezantueset Manuela Arcuri dhe Vittoria Belvedere. Ai u largua nga RAI në vitin 2004, por u rikthye në vitin 2005, me programin "Sabato Italiano", në Rai Uno. Më 2 tetor 2005, ai drejtoi për herë të tetë programin e së dielës pasdite Domenica në (1979–1985, 1991–1992, 2005–2010).
Në vitin 2008, ai drejtoi, për herë të trembëdhjetë, Festivalin e Muzikës së Sanremos, duke pasuar Mike Bongiornon, i cili drejtoi njëmbëdhjetë herë.
