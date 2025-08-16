Pak para zjarrit të furishëm, një fenomen i çuditshëm ndodhi në Delvinë. Në pak sekonda përpiu kosheret me bletë!

Një moment i rrallë dhe tronditës është kapur nga një kamerë sigurie në Delvinë, vetëm pak çaste para se të shpërthente zjarri i fuqishëm që përfshiu zonën katër ditë më parë.
Në pamjet e sigurisë, dallohet një erë me intensitet ekstrem, me lëvizje që i ngjajnë një mini-tornadoje, e cila shkatërron tërësisht disa kosha bletësh të vendosura pranë një prone private.
Erërat duket se kanë qenë jo vetëm të fuqishme, por edhe me natyrë ciklonike, duke ngritur objektet në ajër dhe duke sjellë rrëmujë përpara se të shpërthente zjarri që më pas u përhap me shpejtësi.
