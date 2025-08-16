Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Krim i tmerrshëm në Itali. Ekzekutohen me plumb në kokë tre persona. Një i katërt në gjendje të rëndë
Transmetuar më 16-08-2025, 20:29

Të shtëna me armë u regjistruan këtë pasdite, të shtunën, më 16 gusht, në zonën Cuotto të Forio d’Ischia ishull në gjirin e Napolit.

Sipas mediave italiane katër persona u qëlluan me armë zjarri. Tre mbetën të vdekur dhe një i plagosur rëndë në rrezik të menjëhershëm për jetën. Shkaqet dhe dinamika e ngjarjes janë ende të paqarta. Në vendngjarje ndodhen 118 dhe policia.

Sipas raportimeve të para, personat e vrarë janë qëlluar me plumb në kokë, pothuajse si një ekzekutim. Incidenti ndodhi në zonën Cuotto në hyrje të një parku hotelesh të njohur në zonë.

