Aksident në aksin Elbasan–Çerrik, dy të plagosur
Transmetuar më 16-08-2025, 19:50

Elbasan, 16 gusht 2025 – Një aksident rrugor është regjistruar pasditen e sotme në aksin Elbasan–Çerrik, në afërsi të kryqëzimit të Jagodinës.

Dy automjete janë përplasur me njëri-tjetrin, ndërsa njëra prej tyre ka përfunduar në kanalin me ujë anës rrugës.

Si pasojë e ngjarjes, dy persona kanë mbetur të plagosur dhe janë dërguar me urgjencë në spital për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore. Autoritetet policore ndodhen në vendngjarje për të hetuar shkaqet e aksidentit.

