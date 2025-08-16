Një shqiptar dhe një letoneze arrestohen për vrasjen e një personi në Kent të Anglisë (EMRAT)

Një shqiptar dhe një grua letoneze janë arrestuar për vrasjen e një burri në Kent, Angli.
Policia tha se u thirrën në vendngjarje për shkak të raportimeve për një sherr që përfshinte një grup njerëzish jashtë një shtëpie në Augustine Road, Gravesend, në orën 22:21, të martën.
Një burrë, rreth të 30-ave, u gjet me plagë thike dhe u dërgua në spital, por vdiq ndërsa po trajtohej, tha Policia e Kentit. Të afërmit e tij më të afërt janë informuar.
Shahim Bulica, 25 vjeç, nga Shqipëria, dhe Erika Korska, 31 vjeç, nga Letonia, të dy që jetojnë në Gravesend, u akuzuan për vrasje të shtunën.
Forca tha se Bulica dhe Korska u arrestuan menjëherë pas mesnatës të enjten.
Ata janë mbajtur në paraburgim, dhe do të paraqiten në Gjykatën e Magjistraturës në Medway të hënën.
Një burrë 33-vjeçar nga Gravesend, i cili u arrestua gjithashtu në lidhje me vrasjen, është liruar pa akuzë, konfirmoi policia.
Zyrtarët kanë ripërtërirë një apel për këdo që ka informacione në lidhje me incidentin që të kontaktojë.
