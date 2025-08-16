Liderët evropianë dalin në deklaratë të përbashkët pas takimit Putin-Trump

Bruksel- Liderët europianë kanë publikuar një deklaratë të përbashkët pas takimit të Donald Trump dhe Vladimir Putin në Alaskë, duke theksuar se "hapi i ardhshëm duhet të jenë bisedime të mëtejshme, përfshirë edhe Presidentin Zelensky".
Liderët njoftojnë se janë "të gatshëm të punojnë me Presidentin Trump dhe Presidentin Zelensky për një samit trepalësh me mbështetje europiane".
"Jemi të gatshëm të mbajmë presionin mbi Rusinë," thuhet në deklaratë, duke shtuar se "Ukraina mund të mbështetet në solidaritetin tonë të palëkundur ndërsa punojmë drejt një paqeje që mbron interesat e sigurisë jetike të Ukrainës dhe Europës".
"Ajo që do të vendoset mbi territorin e Ukrainës do të jetë në duar të Ukrainës. Kufijtë ndërkombëtarë nuk duhet të ndryshohen me forcë," vazhdon deklarata, duke shtuar se liderët janë "të vendosur të bëjnë më shumë për të mbajtur Ukrainën të fortë në mënyrë që të arrijnë drejt fundit të luftës dhe një paqeje të drejtë dhe të qëndrueshme".
Deklarata e plotë e liderëve europianë:
Në orët e para të mëngjesit, Presidenti Trump na informoi dhe Presidentin Zelensky pas takimit të tij me Presidentin rus në Alaska më 15 gusht 2025.
Liderët mirëpritën përpjekjet e Presidentit Trump për të ndaluar vrasjet në Ukrainë, për të përfunduar luftën agresive të Rusisë dhe për të arritur një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme.
Siç tha Presidenti Trump, "nuk ka marrëveshje deri sa të ketë një marrëveshje".
Siç është parashikuar nga Presidenti Trump, hapi tjetër duhet të jenë bisedime të mëtejshme që do të përfshijnë edhe Presidentin Zelensky, të cilin ai do ta takojë së shpejti.
Ne jemi gjithashtu të gatshëm të punojmë me Presidentin Trump dhe Presidentin Zelensky për një samit trilateral me mbështetje europiane.
Jemi të qartë se Ukraina duhet të ketë garanci të pakundërshtueshme sigurie për të mbrojtur efektivisht sovranitetin dhe integritetin e saj territorial. Mirëpresim deklaratën e Presidentit Trump se SHBA është e gatshme të ofrojë garanci sigurie.
Nuk duhet vendosur asnjë kufizim ndaj forcave të armatosura të Ukrainës ose bashkëpunimit të saj me shtetet e treta. Rusia nuk mund të vendosë veto ndaj rrugës së Ukrainës në BE dhe NATO.
Do të jetë në dorën e Ukrainës të marrë vendime mbi territorin e saj. Kufijtë ndërkombëtarë nuk duhet të ndryshohen me forcë.
Mbështetja jonë për Ukrainën do të vazhdojë. Ne jemi të vendosur të bëjmë më shumë për të mbajtur Ukrainën të fortë dhe për të arritur një fund të luftimeve dhe një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme.
Përderisa vrasjet në Ukrainë vazhdojnë, ne jemi të gatshëm të mbajmë presionin mbi Rusinë. Do të vazhdojmë të forcojmë sanksionet dhe masat e tjera ekonomike për të ushtruar presion mbi ekonominë e luftës të Rusisë deri sa të arrihet një paqe e drejtë dhe e qëndrueshme.
Ukraina mund të mbështetet në solidaritetin tonë të palëkundur ndërsa punojmë drejt një paqeje që mbron interesat e sigurisë jetike të Ukrainës dhe Europës.
