Me muskuj barku e shpejtësi marramendëse në jetski, Presidenti Macron siç nuk e keni parë kurrë më parë
Transmetuar më 16-08-2025, 11:31

Me shpejtësinë me të cilën po nget jetski-në dhe me shfaqjen e formave trupore, do mendonit se bëhej fjalë për një artist të Hollyëood në një film aksion.

Por përkundrazi, kemi të bëjmë me një nga liderët më të fuqishëm të botës, atë të Francës, Emmanuel Macron dora vetë.

Presidenti është duke shijuar një arratisje verore në ujërat e mrekullueshëm të jugut të vendit të tij.

Dhe nëse kritikët ngrenë pyetjen për karrierën e tij presidenciale 8-vjeçare, 47-vjeçari nuk denjon të tregojë se është në formë të mirë.

Macron u shfaq me rrobebanjo në bordin e një jahti ku ndodhej me gruan e tij Brigitte, 72 vjeç, dhe me miqtë e tyre pranë Ford de Bregancon.

Pasion ii Macron për jetski nuk është i panjohur sepse shpesh është filmuar duke u marrë me dallgët vitet e fundit.

