Pas takimit me Putin, Trump zhvillon bisedë telefonike me Zelenskyn
Transmetuar më 16-08-2025, 10:13

Shtëpia e Bardhë njoftoi se presidenti amerikan, Donald Trump, ka zhvilluar një bisedë të gjatë telefonike me presidentin ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, menjëherë pas takimit të tij me presidentin rus, Vladimir Putin.

Ky zhvillim vjen vetëm pak minuta pasi agjencia shtetërore ruse TASS raportoi se gjatë takimit mes Trump dhe Putin nuk është diskutuar për një samit të mundshëm që do të përfshinte edhe presidentin ukrainas.

Sipas Shtëpisë së Bardhë, pas përfundimit të bisedës me Zelenskyy, Trump ka zhvilluar gjithashtu telefonata me disa udhëheqës të vendeve anëtare të NATO-s.

Ende nuk janë publikuar detaje rreth përmbajtjes së bisedës mes Trump dhe Zelenskyy, por ajo vjen në një moment kritik për konfliktin në Ukrainë, pas dështimit për të arritur një marrëveshje për armëpushim gjatë takimit Trump-Putin në Alaskë.

