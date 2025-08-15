‘Kur do reshtësh së vrari civilë?’ Gazetarët vënë në siklet Putinin në takimin me Trump

E gjithë bota sytë në Alaskë.
Ndërsa Trump dhe Putin ndalen shkurt për një foto, duke qëndruar në një platformë, gazetarët shfrytëzojnë rastin për t’u bërë pyetje të dy udhëheqësve me zë të lartë.
“President Putin, a do të bini dakord për një armëpushim?” pyet një prej tyre.
Një tjetër pyet se cili është mesazhi i Trump për Putinin.
Të dy largohen menjëherë pas pyetjes së fundit nga një gazetar i cili e pyeti Putinin nëse do të ndalonte së vrari civilë. Trump dhe Putin po udhëtojnë në të njëjtën makinë së bashku.
Vetëm pak çaste më parë, pamë gazetarë të huaj duke i bërë pyetje Vladimir Putinit gjatë ceremonisë së tij të mirëseardhjes në Alaska.
21:57 – Putin vihet në siklet nga gazetarët
Kjo është hera e parë pas një kohe të gjatë që presidenti rus e gjen veten në një dhomë me kaq shumë gazetarë të pavarur që nuk kontrollohen nga Kremlini.
Puna e grupit të shtypit rus që zakonisht udhëton me presidentin është shumë e ndryshme nga mënyra se si gazetarët amerikanë i mbulojnë ngjarjet.
Pyetje të paautorizuara ose të pakëndshme pothuajse nuk bëhen kurrë.
Sot gazetarët kanë arritur tashmë t’i bëjnë pyetje Putinit, të tilla si “kur do të ndaloni së vrari civilë?” dhe “pse duhet t’u besojë Trump fjalëve tuaja?”
Nuk ka asnjë mënyrë për të ditur nëse presidenti rus i dëgjoi pyetjet – por nëse ai del për një konferencë shtypi, do të jetë e pamundur të shmangen plotësisht temat e pakëndshme.
