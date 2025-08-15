Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Ka plagë thi’ke afër zemrës, 27-vjeçari niset me urgjencë drejt Traumës për mjekim të specializuar!
Transmetuar më 15-08-2025, 22:57

Niset me ambulancë drejt Spitalit të Traumës në Tiranë 27-vjeçari i plagosur me thikë, Ari Kodra.

Nga bluzat e bardha mësohet se i dëmtuari po dërgohet për mjekim më të specializuar, pasi ka dëmtim poshtë shpatullës, në anën e zemrës dhe duhen kontrolle më të imtësishme, për të parë nëse i janë shkaktuar dëmtime të rënda që i rrezikojnë jetën.

Këto janë pamjet kur stafi mjekësor dhe familjarë e të njohur përcjellin të riun me ambulancë drejt kryeqytetit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...