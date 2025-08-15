Ka plagë thi’ke afër zemrës, 27-vjeçari niset me urgjencë drejt Traumës për mjekim të specializuar!

Niset me ambulancë drejt Spitalit të Traumës në Tiranë 27-vjeçari i plagosur me thikë, Ari Kodra.
Nga bluzat e bardha mësohet se i dëmtuari po dërgohet për mjekim më të specializuar, pasi ka dëmtim poshtë shpatullës, në anën e zemrës dhe duhen kontrolle më të imtësishme, për të parë nëse i janë shkaktuar dëmtime të rënda që i rrezikojnë jetën.
Këto janë pamjet kur stafi mjekësor dhe familjarë e të njohur përcjellin të riun me ambulancë drejt kryeqytetit.
