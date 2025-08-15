Takimi Trump- Putin në Alaskë, ja çfarë shpreson Zelensky?

Presidenti Volodymyr Zelensky tha se kërkesa “numër një” e Ukrainës në samitin e Alaskës është që Rusia të bjerë dakord për një armëpushim.
Vetëm një armëpushim mund të ofrojë bazën për bisedime kuptimplote paqeje, thonë Ukraina dhe aleatët e saj evropianë. Pas një telefonate midis Presidentit të SHBA-së Donald Trump dhe udhëheqësve evropianë të mërkurën, dy diplomatë evropianë të njohur me çështjen i thanë CNN se Trump sugjeroi që ai do të nxiste një armëpushim në bisedimet e sotme, të cilat janë duke u zhvilluar aktualisht.
Nëse Rusia pranon një armëpushim, vëmendja e Ukrainës mund të kthehet te prioriteti i saj i radhës, një vend në tryezë për takimin e ardhshëm. Kievi shpreson që bisedimet e sotme të jenë një prelud i një samiti trepalësh midis udhëheqësve të Ukrainës, Rusisë dhe SHBA-së.
“Çdo gjë që ka të bëjë me Ukrainën duhet të diskutohet ekskluzivisht me Ukrainën. Ne duhet të përgatisim një format trepalësh për bisedime”, tha Zelensky pas telefonatës së së mërkurës me Trump.
