Rama: Kush humbi shtëpinë nga zjarret, do ua ndërtojmë falas!

Kryeministri Edi Rama, pas dëmeve që shkaktuan zjarret në vend është shprehur se kushdo që humbi shtëpinë do t’i rindërtohet falas.
Nga ana tjetër edhe fermerët që humbën krerët do të rifinancohen thotë Rama.
Më herët, ministri i Mbrojtjes Pirro Vengu tha se procesi i vlerësimit të dëmeve do të kryhet nga bashkitë përkatëse.
“KUJT HUMBI SHTËPINË DO T’IA RINDËRTOJMË FALAS dhe KUJT HUMBI KRERËT DO T’IA RIFINANCOJMË NJË MË NJË”, shkroi Rama në rrjetet sociale.
