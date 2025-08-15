Trump dhe Putin mbyllin bisedimet, nuk ka marrëveshje për të ndalur luftën Rusi-Ukrainë

NOA LIVE Ndiqni lajmet më të fundit mbi Presidentin Donald Trump dhe administratën e tij
Trump dhe Putin flasin me tone të ngrohta, por pa marrëveshje për armëpushim
Të dy liderët u përpoqën të flisnin me tone të ngrohta për njëri-tjetrin, me Putinin që deklaroi vetë se mendonte se Trump kishte të drejtë kur thoshte se nuk do të kishte pasur luftë në Ukrainë po të ishte ai president në vitin 2022. Putin theksoi se marrëdhëniet dypalëshe kishin qenë “në pikën më të ulët që nga Lufta e Ftohtë” dhe sugjeroi se gjërat po ktheheshin në drejtimin e duhur.
Por përtej këtyre komenteve të paqarta, ishte e qartë se të dy nuk kishin arritur marrëveshje as për pikën fillestare që Evropa, Ukraina — dhe vetë Trump — e kanë cilësuar si të domosdoshme: një armëpushim i përkohshëm që do të lejonte negociata për gjithçka, nga kufijtë territorialë deri te garancitë e sigurisë. Trump tha se tani do të telefonojë aleatët e NATO-s për t’i informuar mbi zhvillimet, por nuk dha asnjë shembull konkret se çfarë do t’u thotë.
Trump dhe Putin përfundojnë samitin pa marrëveshje për Ukrainën
Presidenti Trump, i cili hyri në takim me Putinin me synimin për të dalë prej tij me një marrëveshje armëpushimi mes Rusisë dhe Ukrainës, pothuajse nuk e përmendi fare këtë objektiv pas përfundimit. Në vend të kësaj, ai u rikthye tek deklaratat e tij të zakonshme – duke u mburrur për marrëdhënien e tij të hershme me “Vladimir”-in, duke u ankuar se të dy janë vënë në shënjestër nga “mashtrimi rus” i vitit 2016, dhe duke thënë se ndoshta do të ketë një marrëveshje herën tjetër që do të flasin.
Konferenca e përbashkët për shtyp e Presidentit të Rusisë dhe Presidentit të SHBA-së
Vladimir Putin dhe Donald Trump zhvilluan një konferencë të përbashkët për shtyp në përfundim të bisedimeve ruso–amerikane.
16 gusht 2025, ora e Shqipërisë 01:05, Anchorage, Alaska
V. Putin: I nderuar zoti President! Zonja dhe zotërinj!
Bisedimet tona u zhvilluan në një atmosferë konstruktive dhe me respekt të ndërsjellë, ishin mjaft të hollësishme dhe të dobishme.
Dëshiroj edhe një herë ta falënderoj kolegun tim amerikan për ftesën për të ardhur në Alaskë. Është plotësisht logjike që të takohemi pikërisht këtu, sepse vendet tona, edhe pse i ndajnë oqeanet, në të vërtetë janë fqinj të afërt. Dhe unë, kur u takuam dhe zbritëm nga avionët, i thashë kështu: “Mirëdita, fqinj i dashur. Është shumë kënaqësi t’ju shoh me shëndet e gjallë.” Dhe sipas meje kjo tingëllon shumë miqësore, vërtet “si fqinj”. Na ndan vetëm ngushtica e Beringut, dhe madje aty ka dy ishuj, ku midis ishullit rus dhe atij amerikan janë vetëm katër kilometra. Ne jemi fqinj të afërt, ky është një fakt.
Është e rëndësishme gjithashtu që me Alaskën lidhet një pjesë e rëndësishme e historisë së përbashkët të Rusisë dhe SHBA-së, me shumë ngjarje pozitive. Kështu, edhe sot këtu ruhet një trashëgimi e madhe kulturore nga epoka e Amerikës Ruse: kisha ortodokse, si dhe mbi 700 toponime me origjinë ruse.
Gjatë Luftës së Dytë Botërore, pikërisht në Alaskë fillonte rruga ajrore legjendare për furnizimin me avionë luftarakë dhe teknikë tjetër ushtarak në bazë të marrëveshjes së huadhënies dhe qirasë (Lend-Lease). Ishte një itinerar i rrezikshëm dhe i vështirë mbi hapësira të mëdha akulli, por pilotët dhe specialistët e të dy vendeve bënin gjithçka për ta afruar fitoren, rrezikonin dhe jepnin jetën për fitoren e përbashkët.
Sapo isha në qytetin Magadan, në Rusi, ku ndodhet një monument për pilotët rusë dhe amerikanë, dhe në monument valëviten flamujt rus dhe amerikan. E di që edhe këtu ka një monument të tillë – në varrezat ushtarake, vetëm disa kilometra larg, ku janë varrosur pilotët sovjetikë që humbën jetën gjatë kryerjes së asaj detyre heroike. Ne jemi mirënjohës ndaj autoriteteve dhe qytetarëve amerikanë për kujdesin dhe respektin ndaj kujtimit të tyre. Kjo është një sjellje e denjë dhe fisnike.
Ne gjithmonë do të kujtojmë shembuj të tjerë historikë kur vendet tona së bashku kanë mposhtur armiq të përbashkët në frymën e shoqërisë luftarake dhe aleancës, duke i ofruar njëra-tjetrës ndihmë dhe mbështetje. Jam i bindur se kjo trashëgimi do të na ndihmojë të rivendosim dhe të ndërtojmë marrëdhënie të barabarta dhe të dobishme për të dyja palët në një fazë të re, madje edhe në kushtet më të vështira.
Vijon…
Trump: Nuk ka marrëveshje për Ukrainën pas takimit me Putinin
Presidenti Trump dhe Presidenti Vladimir V. Putin iu drejtuan mediave pas samitit të tyre në Anchorage. Trump e quajti takimin “jashtëzakonisht produktiv”, por tha se nuk u arrit asnjë marrëveshje për një armëpushim në Ukrainë.
Trump dhe Putin nuk dhanë detaje mbi bisedimet e tyre, por Trump tha se do të kontaktojë me udhëheqësit e NATO-s lidhur me samitin. “Herën tjetër në Moskë,” i tha Putini Trumpit, duke sugjeruar një tjetër takim mes dy liderëve.
Pas tre orësh bisedimesh, Trump dhe Putin pa armëpushim
Pas tre orësh bisedimesh, Presidenti Trump dhe Presidenti rus Vladimir Putin u thanë gazetarëve se kishin bërë përparim mbi çështje të papërcaktuara, por nuk dhanë asnjë detaj, nuk morën pyetje dhe, më e rëndësishmja, nuk shpallën asnjë lloj armëpushimi.
Takimi përfundon më herët se parashikuar dhe pa pyetje nga mediat
Takimi përfundoi disa orë përpara afatit të planifikuar dhe shumë më shkurt se gjashtë apo shtatë orët e diskutimeve që ndihmësit e Putinit kishin thënë se prisnin. Fakti që ata nuk morën pyetje tregoi qartë se nuk dëshironin të shtyheshin për detaje.
Putin del nga takimi me disa fitore
Putin ka dalë nga takimi me disa përfitime: ai ka realizuar një vizitë në Shtetet e Bashkuara – madje në një bazë ushtarake – ka marrë pamje të një pritjeje të ngrohtë nga Trump dhe ka siguruar edhe një shtyrje tjetër të sanksioneve dytësore kundër Rusisë.
01:14 – Putin nuk tërhiqet: Rusia ndjek objektivat e saj, përfshirë marrjen e tokave nga Ukraina
Edhe pse nuk është e qartë se çfarë marrëveshjesh, nëse ka, janë arritur, Putin po tregon se nuk po lëviz nga qëndrimi i tij se, pavarësisht çfarë thotë Trump, ai po ndjek objektivat e veta në luftë. Ai tha se ndërsa Trump, i cili ka theksuar përfitimet ekonomike për Rusinë nëse ndalon pushtimin, është i interesuar për mirëqenien e Amerikës, ai gjithashtu e kupton se “Rusia ka interesat e saj kombëtare”. Këto kanë përfshirë edhe marrjen e territoreve nga Ukraina.
01:05 – Trump: Nuk kemi arritur ende marrëveshje, por kemi bërë përparim
Trump tha: “Nuk kemi arritur plotësisht atje, por kemi bërë disa hapa përpara. Nuk ka marrëveshje derisa të ketë marrëveshje.”
Trump: Do të telefonoj NATO-n dhe Zelensky-n
Trump tha se pas takimit do të telefonojë NATO-n dhe presidentin e Ukrainës.
“Përfundimisht, është në dorën e tyre,” tha Trump, duke iu referuar dukshëm Zelenskyt.
Trump: Do ta takoj sërish Putinin – Ftesë nga Moska
Trump tha se do ta shohë së shpejti Putinin, ndërsa Putin e ftoi atë ta vizitojë në Moskë.
Pas ftesës së Putinit për një takim në Moskë, Trump e quan idenë interesante
Pas ftesës së Putinit që takimi i radhës të mbahet në Moskë, Trump e quajti idenë interesante, por shtoi se për këtë do të “merrte pak kritika”.
Dyshime për taktikë vonuese nga Putini për të shmangur sanksionet
Para takimit, ishte ngritur pyetja nëse Putini po përpiqej thjesht të fitonte kohë për të penguar vendosjen e sanksioneve të rënda direkte dhe dytësore të kërcënuara nga Trump. Kremlini e kërkoi takimin në prag të afatit për këto sanksione. Mungesa e çdo përparimi të dukshëm në këtë takim e ringre sërish pyetjen nëse bëhet fjalë vetëm për një taktikë vonuese.
Putin i bën Trumpit një “dhuratë” në aspektin e imazhit publik
Gjatë konferencës për shtyp, Putin tha se mund të konfirmojë që nuk do ta kishte sulmuar Ukrainën po të ishte Trump president në vitin 2022 – diçka që Trump e ka pohuar në mënyrë të përsëritur.
Putin nuk tërhiqet nga qëndrimi i tij: Rusia ka interesat e veta kombëtare
Edhe pse nuk është e qartë se çfarë, nëse ka, është rënë dakord, Putin po tregon se nuk po tërhiqet nga pozicioni i tij se, pavarësisht çfarë thotë Trump, ai po ndjek objektivat e veta në luftë. Ai tha se ndërsa Trump, i cili ka theksuar përfitimet ekonomike që do të sillte përfundimi i pushtimit rus, është i interesuar për mirëqenien e Amerikës, ai gjithashtu e kupton se “Rusia ka interesat e saj kombëtare”. Këto interesa kanë përfshirë edhe marrjen e territoreve nga Ukraina.
01:04 – Putin përmend një “marrëveshje” pa detaje dhe ia kalon përgjegjësinë Ukrainës
Pasi sinjalizoi se është arritur një “marrëveshje”, Putin nuk dha asnjë detaj mbi përmbajtjen e saj dhe më pas ia kaloi përgjegjësinë Ukrainës që të mos e prishë këtë marrëveshje të papublikuar për t’i dhënë fund pushtimit në territorin e saj.
01:03 – Këshilltarët e Trump pranojnë se nuk mund ta detyrojnë Ukrainën të heqë dorë nga territori
Disa këshilltarë të Trump kanë qenë realistë në biseda private – dhe vetë Trump, deri diku, më herët gjatë ditës – se ai dhe ekipi i tij nuk mund ta detyrojnë Ukrainën të pranojë një marrëveshje që përfshin dorëzimin e tokës së saj.
01:02 – Putin: Duhet të hiqen “rrënjët” e shqetësimeve ruse përpara një marrëveshjeje paqeje
Putin tha se “rrënjët” e shqetësimeve të Rusisë në Ukrainë duhet të eliminohen përpara se të arrihet një marrëveshje e plotë paqeje. Një nga këto shqetësime është largimi i vetë qeverisë së Zelenskyt, çka përbën një kusht shumë të vështirë. Në vend të kësaj, Putin po përqendrohet në bashkëpunimin ekonomik midis SHBA-së dhe Rusisë.
01:01 –
01:00 – Putin: Bisedime konstruktive me Trump në atmosferë respekti të ndërsjellë
Putin po flet i pari, duke thënë se ka zhvilluar bisedime konstruktive me Trump.
“Negociatat tona u zhvilluan në një atmosferë konstruktive me respekt të ndërsjellë. Patëm bisedime shumë të thelluara, mjaft të dobishme. Do të doja të falënderoja edhe një herë homologun tim amerikan për ftesën për të ardhur këtu në Alaska,” tha ai.
00:54 – Trump dhe Putin dalin para mediave
Presidenti Trump dhe Presidenti Vladimir V. Putin po i drejtohen mediave pas samitit të tyre të zhvilluar të premten në Anchorage. Takimi filloi me një atmosferë të ngrohtë, me përshëndetje miqësore në pistën e një baze ushtarake amerikane.
Dy liderët, së bashku me delegacione të vogla nga administratat e tyre, u takuan për rreth tre orë. Pritet që fokusi kryesor të ketë qenë arritja e një armëpushimi në luftën në Ukrainë.
00:53 – Zyrtarët e kabinetit marrin vendet – shenjë se konferenca mund të nisë së shpejti
Zyrtarët e kabinetit po marrin vendet e tyre, një shenjë pozitive se konferenca mund të fillojë së afërmi.
00:54 – Konferenca për shtyp pritet të nisë pas tre orësh bisedimesh
Pothuajse tre orë pasi Putini dhe Trump u ulën për bisedime, gazetarët janë mbledhur me nxitim në sallën e konferencës për shtyp. Zyrtarët po kryejnë atë që e quajnë kontrolle “në minutën e fundit” të përkthimit në rusisht dhe anglisht. Gjithçka tregon se aktiviteti do të nisë së shpejti.
00:50 – Konferenca e parë e përbashkët për shtyp SHBA–Rusi që nga viti 2018
Kjo do të jetë hera e parë që presidentët amerikanë dhe rusë paraqiten së bashku në një konferencë të plotë për shtyp që nga samiti i vitit 2018 në Helsinki, kur Trump la të kuptohej se i besonte fjalës së Putinit më shumë se agjencive amerikane të inteligjencës për ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet e vitit 2016. Presidenti Joseph R. Biden Jr. dhe Putini nuk patën një konferencë të përbashkët për shtyp kur u takuan në Gjenevë në vitin 2021, para pushtimit të plotë të Ukrainës.
LIVE:
00:48 – Trump dhe Putin pritet të paraqiten së bashku para gazetarëve
Megjithëse Shtëpia e Bardhë e kishte shpallur konferencën për shtyp si një aktivitet të përbashkët me të dy presidentët, kishte pasur ende pasiguri nëse Trump dhe Putin do t’u flisnin gazetarëve së bashku. Mendohej se shumëçka do të varej nga rezultati i bisedimeve. Megjithatë, një foltore është vendosur si për Putinin ashtu edhe për Trumpin, duke sugjeruar se ata me shumë gjasë do të dalin të dy bashkë para medias.
00:49 – Witkoff largohet nga salla, duke pasqyruar dinamikën e orës së fundit
Dhe tani Witkoff është larguar nga salla. Ky hyrje–dalje është tregues i atmosferës dhe lëvizjeve të shpeshta që kanë karakterizuar orën e fundit.
00:46 – I dërguari i Trump, Steve Witkoff, merr vendin në sallë
Steve Witkoff, i dërguari i Trump në Lindjen e Mesme dhe këshilltar për çështjet e Rusisë, sapo mori vendin e tij. Ai injoroi pyetjet mbi ecurinë e takimit, por dha një buzëqeshje të gjerë, disi të ngrirë.
00:44 – Sfondi i samitit: “Në ndjekje të paqes”, ambicia e Trump për Çmimin Nobel
Sfondi i vendosur nga Shtëpia e Bardhë pas dy foltoreve mban të stampuar parullën “PURSUING PEACE” (“Në ndjekje të paqes”), duke theksuar dëshirën e Trump për t’u parë si një ndërmjetësues paqeje, ndërsa ai synon me ngulm Çmimin Nobel për Paqe.
00:45 –
ALASKA, SHBA – Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, dhe Presidenti i Rusisë, Vladimir Putin, kanë nisur bisedimet ballë për ballë në Alaska, në një samit me rrezik të lartë, i cili mund të përcaktojë drejtimin e luftës në Ukrainë dhe të ardhmen e sigurisë evropiane.
Trump dhe Putin kanë nisur takimin e tyre. Dy liderët u ulën pranë njëri-tjetrit në një dhomë në bazë, me delegacionet përkatëse të ulura në anë.
Pas tyre ishte një sfond blu me mbishkrimin “Duke ndjekur paqen” (“Pursuing Peace”).
Gazetarët bënë pyetje, por nuk morën përgjigje.
“Faleminderit shumë. Faleminderit,” tha Trump.
Gazetarët u nxorën shpejt nga dhoma.
Aleatët e Trump e kanë paraqitur presidentin amerikan si një negociator të fuqishëm, i aftë të gjejë një mënyrë për t’i dhënë fund shpejt gjakderdhjes – diçka që ai shpesh është mburrur se mund ta arrijë me shpejtësi. Trump ka kërcënuar me “pasoja shumë të rënda” nëse Putin nuk pranon të ndalë luftën pas samitit.
Për Putinin, një samit me Trump përbën një mundësi të kërkuar prej kohësh për të negociuar një marrëveshje që do të vuloste fitimet territoriale të Rusisë, do të bllokonte përpjekjen e Kievit për t’iu bashkuar NATO-s dhe eventualisht do ta kthente Ukrainën përsëri nën ndikimin e Moskës.
Ka rreziqe të mëdha për Trump: Duke e sjellë Putinin në tokën amerikane, presidenti po i jep liderit rus një lloj legjitimiteti që ai e dëshiron, pas izolimit ndërkombëtar të shkaktuar nga pushtimi i Ukrainës 3 vjet e gjysmë më parë. Suksesi nuk është i garantuar, sidomos pasi Rusia dhe Ukraina mbeten shumë larg njëra-tjetrës në kërkesat për paqe.
23:33 | Të rejat e fundit nga takimi
Duke shpresuar të ndërmjetësojë për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë, Presidenti Trump të premten i bëri një mirëseardhje jashtëzakonisht të ngrohtë Presidentit të Rusisë, Vladimir V. Putin, i cili prej vitesh është shmangur nga liderët perëndimorë, për një samit në Alaska.
Pritja e Trump në pistën e bazës së përbashkët Elmendorf–Richardson në Anchorage – për një lider të huaj që ndodhet nën sanksione të SHBA-së dhe përballet me një urdhër-arresti ndërkombëtar për krime lufte – kishte elemente të rezervuara zakonisht për një homolog të nderuar. Ata buzëqeshën gjerësisht, shtrënguan duart përpara kamerave dhe ecën së bashku mbi një tapet të kuq, ndërsa mbi ta fluturonin avionë luftarakë.
Më pas, Putin – i cili flet anglisht mjaftueshëm për të mbajtur një bisedë – dhe Trump hipën në limuzinën presidenciale amerikane, ku u ulën pranë njëri-tjetrit pa përkthyes. Është jashtëzakonisht e pazakontë që udhëheqësit e dy superfuqive – sidomos kur janë rivalë – të udhëtojnë së bashku në të njëjtin automjet.
Ky udhëtim mund të shtojë misterin mbi atë që të dy liderët diskutojnë privatisht, ashtu si një bisedë që ata patën në Hamburg të Gjermanisë në vitin 2017, në fillim të mandatit të parë të Trump. Fotot e publikuara nga mediat shtetërore ruse të premten tregonin limuzinën personale të Putinit që e priste në pistë, duke sugjeruar se nuk kishte pasur një marrëveshje paraprake që ai të udhëtonte me Trump.
Skena pasqyroi natyrën e rrallë të marrëdhënies së tyre; Trump ka treguar qartë se e admiron Putinin, i cili shihet gjerësisht nga liderët e tjerë perëndimorë si një autoritar konfliktual. Por Trump, i cili ka premtuar gjatë fushatës se do t’i japë fund luftës, gjithashtu po tregon gjithnjë e më shumë padurim ndaj liderit rus, dhe e shprehu këtë përsëri gjatë fluturimit me Air Force One drejt Alaskës të premten.
“Dua të shoh një armëpushim sa më shpejt,” tha ai. “Nuk e di nëse do të ndodhë sot. Por nuk do të jem i lumtur nëse nuk ndodh sot.” Ai shtoi se rusët do të duan të bëjnë marrëveshje tregtare, por kjo nuk do të ndodhë “derisa të zgjidhim luftën”.
Në një intervistë tjetër me televizionin Fox News, Trump tha se “do të largohem” nëse Putini refuzon një marrëveshje për t’i dhënë fund luftimeve.
Në bazën e Anchorage, dy liderët pozuan për fotografi si jashtë, ashtu edhe brenda, por Trump qëndroi jashtëzakonisht i heshtur, duke injoruar pyetjet që gazetarët i hodhën me zë.
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitri S. Peskov, tha se takimet mund të zgjasin gjashtë deri në shtatë orë.
Trump ka qenë i paqartë për pozicionet e tij negociuese dhe ka luhatur mbi çështjen nëse do ta ndëshkojë ekonomikisht Rusinë për zgjatjen e luftës. Ai tha në Air Force One se priste të diskutonte.
Çfarë duhet të dini për samitin SHBA–Rusi:
Kërkesat e Rusisë dhe Ukrainës:
Putin kërkon që Kievi të heqë dorë nga rajonet që Moska aneksoi në 2022 (edhe pse nuk i kontrollon plotësisht), dhe të njohë Krimenë – e aneksuar në mënyrë të paligjshme në 2014 – si pjesë të Rusisë.
Putin kërkon gjithashtu që Ukraina të braktisë synimin për t’iu bashkuar NATO-s, të kufizojë ushtrinë e saj dhe të njohë gjuhën ruse si gjuhë zyrtare krahas asaj ukrainase.
Presidenti ukrainas Zelenskyy këmbëngul që çdo marrëveshje paqeje të jetë e pranueshme për popullin e tij dhe të përfshijë garanci të forta sigurie kundër agresionit të ardhshëm rus.
Ukraina nuk është e ftuar: Përjashtimi i Zelenskyy-t shihet si një goditje ndaj politikës perëndimore “asgjë për Ukrainën pa Ukrainën”. Trump sugjeroi se mund ta ftojë Zelenskyy-n në Alaska për një takim trepalësh më vonë, por Rusia nuk ka rënë dakord.
—
Duke folur për Bret Baier të kanalit Fox News gjatë fluturimit për në Alaska, Trump tha se dëshiron të largohet nga takimi me një armëpushim. Ai shprehu dëshirën edhe për një takim të dytë mbi luftën Rusi–Ukrainë.
“Nuk do të isha i kënaqur nëse nuk do ta merrja,” tha Trump për ndalimin e luftimeve. Ai shtoi se të gjithë i thonë se nuk do të ketë armëpushim deri në një takim të dytë.
“Pra, do të shohim çfarë do të ndodhë. Nuk do të jem i lumtur nëse largohem pa ndonjë formë armëpushimi,” tha ai.
—
Gjuha e trupit mes Trump dhe Putin
Trump dhe Putin u përshëndetën si miq të vjetër të premten; mikpritja e tyre ishte shumë e ngrohtë.
Dy burrat shtrënguan duart dhe u prekën në krah si shenjë afeksioni.
Putin, i cili mbërriti në SHBA me ftesën e Trump-it, pavarësisht se në shumë vende të botës shihet si kriminel lufte për shkak të luftës në Ukrainë, buzëqeshi gati në një të qeshur të plotë.
Putin është i kërkuar nga Gjykata Ndërkombëtare Penale, i akuzuar për krimin e luftës të deportimit të qindra fëmijëve nga Ukraina.
Rusia i mohon akuzat për krime lufte dhe Kremlini – i cili nuk ka nënshkruar traktatin themelues të GJNP – e ka hedhur poshtë urdhër-arrestin si të pavlefshëm.
Trump prej kohësh e ka theksuar miqësinë e tij me liderin rus dhe, ndonëse së fundmi ka kërcënuar me pasoja nëse Moska nuk e ndalon luftën me Kievin, nuk i ka vënë ende në zbatim ato kërcënime.
—
Çfarë thotë zyrtarisht presidenca ruse:
Bisedimet ruso–amerikane
Në bazën ushtarake Elmendorf–Richardson në Anchorage po zhvillohen bisedime ruso–amerikane në nivel të lartë.
Vladimir Putin dhe Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, po zhvillojnë një takim në qendrën e kongreseve Arctic Warrior.
Në takim marrin pjesë gjithashtu:
Nga pala ruse – Ministri i Jashtëm i Rusisë, Sergei Lavrov, dhe asistenti i Presidentit të Rusisë, Yuri Ushakov.
Nga pala amerikane – Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, dhe i dërguari i posaçëm i Presidentit të SHBA-së, Steven Witkoff.
Më tej, bisedimet do të vazhdojnë me pjesëmarrjen e anëtarëve të delegacioneve.
Zelenskyy: Forca e Amerikës është vendimtare për t’i dhënë fund luftës
Zelenskyy: “Në ditën e negociatave, rusët po vrasin gjithashtu. Dhe kjo tregon shumë. Së fundmi kemi diskutuar me SHBA-në dhe evropianët se çfarë mund të funksionojë realisht. Të gjithë kanë nevojë për një fund të drejtë të luftës. Ukraina është e gatshme të punojë sa më produktivisht që të jetë e mundur për t’i dhënë fund luftës dhe ne llogarisim në një qëndrim të fortë nga Amerika. Gjithçka do të varet nga kjo – rusët e marrin në konsideratë forcën amerikane. Mos gaboni – forca.”
Në përditësim
Fotot: AP, WHITE HOUSE, KREMLIN, NYTIMES, NYPOST
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd