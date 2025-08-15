I dënuar më parë në Greqi e Shqipëri, policia arreston autorin e dyshuar të plagosjes me thikë në Korçë. Emrat

Korçë, 15 gusht 2025 – Një ngjarje me armë të ftohtë është regjistruar mbrëmjen e sotme në fshatin Mollaj të Korçës.
Rreth orës 19:00, shtetasi Ari Kodra, 27 vjeç, ka mbetur i plagosur, dyshohet me thikë, pas një konflikti me shtetasin Aleks Qiqi, 41 vjeç. I riu është transportuar menjëherë në spital, ku po merr ndihmë mjekësore.
Autori i dyshuar, Aleks Qiqi është shoqëruar nga policia në Komisariat për veprime të mëtejshme. Gjatë kontrollit, shërbimet e Policisë kanë sekuestruar mjetin prerës (thikën), që dyshohet të jetë përdorur në ngjarje. Ai rezulton me precedentë penalë dhe i dënuar në Greqi e Shqipëri për falsifikime dhe trafik droge.
Grupi hetimor, në drejtimin e Prokurorisë, po vijon punën për zbardhjen e plotë të rrethanave të këtij konflikti.
