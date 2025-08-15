Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Një djalë i ri plagoset në Korçë. Autori kapet bashkë me armën e ftohtë të ngjarjes
Transmetuar më 15-08-2025, 20:03

Korçë – Plagosje me thikë në fshatin Mollaj, autori i dyshuar shoqërohet nga Policia.

Rreth orës 19:00, në fshatin Mollaj, Korçë, ka ndodhur një ngjarje e rëndë. Shtetasi Ari Kodra, 27 vjeç, është dëmtuar, dyshohet me mjet prerës (thikë) nga shtetasi Aleks Qishi, 41 vjeç.

27-vjeçari po merr ndihmë mjekësore në spital, ndërsa autori i dyshuar i ngjarjes, shtetasi Aleks Qishi, është shoqëruar në Komisariatin e Policisë për veprime të mëtejshme procedurale.

Shërbimet e Policisë, gjatë veprimeve hetimore dhe operacionale, kanë gjetur dhe sekuestruar mjetin prerës (thikë) që dyshohet se është përdorur nga shtetasi A. Q. për të plagosur 27-vjeçarin.

Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes, si dhe për sigurimin e provave të nevojshme që do të shërbejnë në vijimin e procedimit penal. /noa.al

