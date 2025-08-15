Putin bën një ndalesë të pazakontë te gulakët e Stalinit para samitit të Alaskës

Vladimir Putin është rrugës për në Alaskë, por ka bërë një ndalesë të shpejtë në Magadan, një qytet i largët lindor në lindje të Rusisë.
I vendosur në detin Okhotsk, ai njihet më mirë si një pikë e dikurshme e sistemit të gulagëve të Stalinit.
Televizioni shtetëror u sigurua që kamerat ta filmonin ndërsa shëtiste në ndërtesat e prodhimit lokal, duke kontrolluar çdo pjesë. Putin ka marrë pjesë në një tur për një linjë të re suplementesh dietike ruse që janë prezantuar me krenari si pjesë e ambicies së Moskës për “pavarësi të plotë” nga importet perëndimore.
Por pavarësisht retorikës për t’u çliruar nga zinxhirët perëndimorë të furnizimit, çdo produkt ishte i paketuar me etiketa në gjuhën angleze.
Putin ka një agjendë të ngjeshur para se të vazhdojë udhëtimin në Anchorage, media publike ruse raporton se vizitoi edhe një fabrikë përpunimi peshku dhe kompleks sportiv në Magadan.
Më pas ai do të vërë lule në një memorial ku nderohet bashkëpunimi ajror sovjetiko-amerikan gjatë Luftës së Dytë Botërore.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd