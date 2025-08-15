‘Lamtumirë, ylli ynë i ndritur’! Shkolla mesazh prekës për 14-vjeçarin e vrarë: U bëre engjëlli më i bukur i parajsës!

Një ngjarje e rëndë ka tronditur komunitetin e shkollës “Tafil Rexhepi”, ku një 14-vjeçar, nxënës i kësaj shkolle, ka humbur jetën në mënyrë tragjike, pasi u godit me thikë. Humbja e parakohshme e Eraldit ka lënë një plagë të thellë te mësuesit, shokët e klasës dhe të gjithë ata që e kanë njohur si një djalë të sjellshëm, plot ëndrra dhe dashuri për dijen.
Në një postim prekës, shkolla i ka dhënë lamtumirën nxënësit të saj:
“Lamtumirë, ylli ynë i ndritur, Erald! Sot zemrat tona janë më të rënda se kurrë. Humbëm jo thjesht një nxënës, por një djalë të mrekullueshëm, plot ëndrra, buzëqeshje dhe mirësi. Ti ishe shembull i përkushtimit, i dashurisë për dijen dhe i shpirtit të pastër. Shkolla nuk do të jetë më e njëjta pa ty. Banka ku uleshe do të mbetet bosh, por kujtimet tona do të jenë gjithmonë plot me dritën që ti fale. U prehsh në paqe! Ti nuk u largove, por u bëre engjëlli më i bukur i Parajsës. Ngushëllime familjarëve! Jemi bashkë me ju në këtë dhimbje të madhe!”
Ngjarja ka ngjallur reagime të shumta në opinionin publik, ndërsa priten hetime të mëtejshme për zbardhjen e plotë të rrethanave të saj.
