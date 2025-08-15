Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Trafik i rënduar në autostradën Fushë Milot- Lezhë, makinat bllokohen mbi dy orë
Transmetuar më 15-08-2025, 15:27

Një trafik i rënduar është krijuar në autostradën Fushë Milot- Lezhë-Shkodër.

Prej më shumë se dy orësh makinat kanë ngelur të bllokuar për shkak trafikut të rënduar.

Situata është rënduar edhe nga mbyllja e urës së vjetër të Milotit, e cila sipas autoriteteve rrezikon shembjen.

Kjo ka detyruar drejtuesit e mjeteve të përdorin vetëm një itinerar për të kaluar në këtë nyje kyçe të qarkullimit drejt veriut dhe bregdetit të Adriatikut.

