Trafik i rënduar në autostradën Fushë Milot- Lezhë, makinat bllokohen mbi dy orë

Një trafik i rënduar është krijuar në autostradën Fushë Milot- Lezhë-Shkodër.
Prej më shumë se dy orësh makinat kanë ngelur të bllokuar për shkak trafikut të rënduar.
Situata është rënduar edhe nga mbyllja e urës së vjetër të Milotit, e cila sipas autoriteteve rrezikon shembjen.
Kjo ka detyruar drejtuesit e mjeteve të përdorin vetëm një itinerar për të kaluar në këtë nyje kyçe të qarkullimit drejt veriut dhe bregdetit të Adriatikut.
