Themeluesi i “Whatsapp” vjen me ‘Nebulën’ në Shqipëri
Transmetuar më 15-08-2025, 15:01

Është rikthyer sërish në Shqipëri themeluesi i “WhatsApp”, Jan Koum.

Jahti "Nebula" i Koum ka ndaluar në Sarandë paraditen e sotme.

“Nebula” i ndërtuar nga Astilleros Armon në renditjen botërore për jahtet më të mëdhenj, renditet në numrin 339.

Ai është një jaht mbështetës modern (support vessel) i projektuar për të shoqëruar jahtin e madh “Moonrise”.

Ndërtuar në vitin 2022, ky jaht ka:

Shpejtësi deri në 20 nyje (16 nyje në korsinë lundrimi normalë), Kapacitet për 8 të ftuar dhe 10 anëtarë ekuipazhi Zbatim i tipit katamaran me gamë lundrimi mbi 4,000 milje detare. Vlera e përllogaritur: rreth $40 milion, ndërsa shpenzimet vjetore operacionale arrijnë deri në $4 milion.

