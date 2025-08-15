Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjendet nga polumbarët i mbytur në kanion burri që doli të kërkonte qenin në Elbasan
Transmetuar më 15-08-2025, 11:00

Një ngjarje tragjike u regjistrua mbrëmjen e djeshme në Gjinar, ku dyshohet se 54-vjeçari Pëllumb Toçi, banues në fshatin Pashtresh, është rrëzuar aksidentalisht në kanionin e njohur si “Shkëmbi i Vashës”.

Trupi i pajetë u gjet dhe u nxorr nga polumbarët e Repartit Special “RENEA”.

Viktima ishte larguar nga banesa e tij që në mëngjesin e djeshëm. Një grup hetimor po punon për të sqaruar plotësisht rrethanat e ngjarjes, e cila është regjistruar si aksidentale.

