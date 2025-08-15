Të rinjtë rrahin rëndë futbollistin e Skënderbeut në Korçë

Dy 23-vjeçarë janë arrestuar nga policia e Korçës, pasi mesditën e së enjtes kanë dhunuar sulmuesin Saleh Nasr, futbollist i skuadrës së Skënderbeut.
Të dy të arrestuarit kanë goditur disa herë në kokë lojtarin egjiptian, duke i shkaktuar plagë të rënda, por jashtë rrezikut për jetën.
Ende nuk dihen motivet e kësaj ngjarjeje të rëndë.
Po ashtu, burime nga policia e Korçës bëjnë me dije se janë proceduar penalisht edhe 3 persona të tjerë, të cilët kanë shoqëruar dy të arrestuarit.
Pritet komunikata zyrtare e Policisë së Shtetit.
