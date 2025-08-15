Takimi në Alaskë, zëdhënësi i Kremlinit: Putin s’ka plan të nënshkruajë ndonjë dokument me Trump!

RUSI- Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, ka deklaruar se nuk pritet të nënshkruhet asnjë dokument gjatë samitit Rusi-SHBA në Alaska. Peskov gjithashtu ka paralajmëruar se do të ishte një gabim i madh të parashikohej rezultati i bisedimeve të nesërme. Ai theksoi se nuk ka plane që Presidenti rus Vladimir Putin dhe Presidenti i SHBA-së Donald Trump të formalizojnë ndonjë marrëveshje.
“Presidenti Putin dhe Presidenti Trump janë të gatshëm të flasin dhe do të diskutojnë çështjet më të vështira”, shtoi ai, shkruan CNN.
Trump, dhe homologu i tij rus, Putin, do të takohen të premten në Anchorage për të diskutuar se si t’i japin fund luftës në Ukrainë. Vendi i takimit të profilit të lartë është Baza e Përbashkët Elmendorf-Richardson, një instalim ushtarak amerikan në skajin verior të qytetit më të populluar të Alaskës.
Zyrtarët e Shtëpisë së Bardhë kanë thënë se baza përmbush kërkesat e sigurisë për të pritur dy udhëheqës botërorë. Dhe, gjatë kulmit të turizmit veror, kishte pak mundësi të tjera për takimin e organizuar me nxitim. Tre raunde bisedimesh midis Rusisë dhe Ukrainës këtë verë, të mbajtura me urdhër të Trump, ende nuk i kanë afruar të dyja palët drejt paqes.
