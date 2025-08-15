Ilir Daja: Sot jemi të gjithë në lot, prezantuam më së miri futbollin shqiptar

Pas eliminimit të Hajdukut të Splitit, trajneri i Dinamos, Ilir Daja tha se ekipi i tij e meritoi suksesin duke bërë histori për klubin. Për Supersport, Daja shtoi se të gjithë kanë qenë në lot pas ndeshjes që u fitua 3-1 nga të tijtë në 120 minuta lojë të zhvilluara.
‘’Besoj se të gjithë ishim në lot, ishte një mbrëmje historike për futbollin shqiptar dhe Dinamon. Kishim përballë një gjigant si Hajduku, me një kontigjent lojtarësh dhe staf. Kemi prezantuar në mënyrën më të mirë futbollin e klubeve të Shqipërisë.
Çunat luftuan deri në fund, e meriton dhe presidenti që ka bërë të mos mungojë asgjë, gjithashtu e meritojmë edhe ne stafi. Më duhet të dal nga modestia ime, po më vinte shumë keq sepse kishim shumë raste përpara portës. Në krahasim me Hajdukun në ndeshjen e sotme kishim shumë raste. Ajo që më bëri të besoj ishte loja e mirë e çunave.
Në fund fare, jemi të lumtur që bënë historinë. E kam bërë me Skënderbeun ndaj Dinamos së Zagrebit, edhe sot përballë një gjiganti të futbollit kroat si Hajduku. Të përballesh me kundërshtarë të nivelit të Hajdukut, është një bonus psikologjik edhe për lojtarët. Me shumë krenari lojtarët tanë hodhën një hap drejt personalitetit.
Të festojmë sot njëherë, sepse na takon, pastaj nesër do të merremi me Jagellonian. E dimë që është një kundërshtar shumë i vështirë, por do të mundohemi të bëjmë atë rrugëtim që kemi nisur”, u shpreh Ilir Daja për Supersport.
