Dinamo bën historinë! Mposht 3-1 gjigantët e Hajdukut të Splitit dhe ‘fluturon’ në play-off e Conference League

TIRANË – Dinamo e Tiranës ka shkruar historinë në ‘Air Albania’. Djemtë e Ilir Dajës mposhtën 3-1 Hajdukun e Splitit në sfidën e kthimit të turit të tretë kualifikues të Conference League dhe shkojnë në play-off, ku gjejnë polakët e Jagiellonia. Kurrë në histori Dinamo nuk kishte kaluar dy ture në garat evropiane. Sfida e parë në Split ishte mbyllur 2-1 për kroatët, por në Tiranë ‘Blutë’ e Dinamos ishin më të freskët dhe eliminuan një ekip si gjigantët e Hajdukut. Më të saktë tanët që dominuan ndeshjen, paçka se dueli shkoi me shtesa.
Dinamo e nisi mirë ndeshjen dhe gjeti golin e epërsisë që në minutën e 14-të me Zabërgjën, pas asistit të Bregut. Në minutën e 78-të Hajduku mbeti me një lojtar më pak, pas daljes me karton të kuq të Sanyang. Koha e rregullt u mbyll 1-0 dhe me rezultatin e përgjithshëm 2-2 përballja iu drejtua shtesës.
Në minutën e 99-të festuan 2 mijë tifozët miq në stadium, pasi Hajduku barazoi me Karacic. Dinamo nuk u dorëzua dhe gjeti avantazhin me supergolin e Qardakut nga 25 metra largësi, në minutën e 109-të. Festë dhe tension në stadium, por Dinamo nuk u ndal me kaq, pasi shënoi edhe golin e tretë me Hekuran Berishën.
Në fund festë për Dinamon, me strategun Ilir Daja që merr kualifikimin e 14-të në karrierë. Kështu, Dinamo eliminon Hajdukun e Splitit dhe në play-off e Conference League luan me polakët e Jagiellonia.
