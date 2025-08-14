‘Shfaqem kur ty s’ta pret mendja’! Tatuazh me kallash dhe me armë në duar, ky është 14-vjeçari që vr’au bashkëmoshatarin me thi’kë

Korçë, 14 Gusht 2025
Një ngjarje e rëndë është shënuar këtë pasdite në fshatin Pirg të Korçës, ku një 14-vjeçar ka goditur me thikë bashkëmoshatarin e tij, duke i shkaktuar plagë të rënda që më pas rezultuan fatale.
Sipas burimeve, viktima është identifikuar si **Erald Xhejo**, i cili pas sulmit u dërgua me urgjencë në spital, por fatkeqësisht nuk mundi t’u mbijetonte plagëve. Autori i dyshuar, gjithashtu 14 vjeç, ndodhet aktualisht në spital me dëmtime, por jo nga thika. Ai po merret në pyetje nga policia.
Detaje nga hetimet paraprake
Hetimet fillestare tregojnë se të dy të miturit kishin pasur më herët konflikte mes tyre. Ditën e sotme ata janë takuar për të “sqaruar” mosmarrëveshjet, por debati ka degjeneruar deri në përdorimin e armës së ftohtë.
Burime nga vendngjarja bëjnë me dije se as viktima dhe as autori i dyshuar nuk janë banorë të fshatit Pirg, ku ndodhi plagosja. Viktima ishte nga fshati **Zvirinë**, ndërsa autori i dyshuar nga **Leminoti**.
Detaje shqetësuese nga rrjetet sociale
Ndërkohë, në rrjetet sociale kanë qarkulluar foto të 14-vjeçarit të dyshuar, ku ai shihet me tatuazh të një kallashnikovi në dorë, duke mbajtur armë dhe duke bërë dedikime. Këto imazhe po analizohen nga autoritetet si pjesë e hetimit për të kuptuar më shumë mbi ndikimet që mund ta kenë shtyrë adoleshentin drejt dhunës.
Vijon puna hetimore
Policia e Korçës ka nisur menjëherë procedurat për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Njëkohësisht, ekspertët e rendit po shqyrtojnë konfliktet e mëparshme mes dy të miturve dhe elementët që mund të kenë çuar në përshkallëzimin e situatës tragjike.
Ngjarja ka tronditur komunitetin lokal, duke ngritur edhe një herë shqetësime të mëdha mbi fenomenin e dhunës tek të miturit dhe ndikimin e imazheve të armëve e dhunës në rrjetet sociale.
