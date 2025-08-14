Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
E mira vjen nga qielli! Priten reshje shiu në disa zona të prekura nga zjarret masive
Transmetuar më 14-08-2025, 19:48

Reshje shiu pritet të nisin në disa zona të vendit që janë prekur gjatë ditëve të fundit nga zjarre shkatërrimtare.

Sipas pamjeve satelitore, reshje shiu priten në Sarandë, Delvinë, disa zona të Vlorës, Leskovik, Poliçan, Rrogozhinë, Tiranë, Fushë-Krujë, Laç dhe Lezhë.

Zonat ku janë raportuar zjarre dhe retë me ngjyrë gri

Një pjesë e madhe e territorit të Shqipërisë është e mbuluar nga retë.

Reshjet në këto momente jo vetëm që do të ndikonin ndjeshëm në shuarjen e disa vatrave të zjarreve, por do të parandalonin edhe ndezjen e vatrave të reja.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

