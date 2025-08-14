Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Impresionuese! Vetëm 8 vjeç, luan për Flamengon dhe ka nënshkruar me Nike!…
Transmetuar më 14-08-2025, 19:07

BRAZIL – Këto ditë, emri Nathanzinho nuk ka gjasa të ketë ndonjë kuptim për tifozët e futbollit, por në të ardhmen ka të ngjarë të ketë diçka të tillë.

Po flasim për një lojtar (shumë) të ri me perspektivë nga Flamengo, i cili ka qenë në qendër të vëmendjes në klubin e Rio de Janeiros… dhe me sa duket jo vetëm atje. Kjo për shkak se Nike donte të ishte në anën e sigurt, duke siguruar hyrjen e të riut në radhët e saj.

Gjigandi i Amerikës së Veriut e bëri Nathanzinhon lojtarin më të ri të Flamengos që ka nënshkruar me një markë sportive. Një shenjë e qartë e talentit të fëmijës dhe, në të njëjtën kohë, në biznesin e futbollit.

Nathanzinho ishte kampion dhe golashënuesi më i mirë i kampionatit shtetëror të Rio de Janeiros, me 18 gola, dhe gjithashtu fitoi ‘Ibercup’ në Rio de Janeiro, ku festoi 11 herë. Në atë turne, ai mori vlerësimin më të lartë teknik nga të gjithë pjesëmarrësit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...