Impresionuese! Vetëm 8 vjeç, luan për Flamengon dhe ka nënshkruar me Nike!…

BRAZIL – Këto ditë, emri Nathanzinho nuk ka gjasa të ketë ndonjë kuptim për tifozët e futbollit, por në të ardhmen ka të ngjarë të ketë diçka të tillë.
Po flasim për një lojtar (shumë) të ri me perspektivë nga Flamengo, i cili ka qenë në qendër të vëmendjes në klubin e Rio de Janeiros… dhe me sa duket jo vetëm atje. Kjo për shkak se Nike donte të ishte në anën e sigurt, duke siguruar hyrjen e të riut në radhët e saj.
Gjigandi i Amerikës së Veriut e bëri Nathanzinhon lojtarin më të ri të Flamengos që ka nënshkruar me një markë sportive. Një shenjë e qartë e talentit të fëmijës dhe, në të njëjtën kohë, në biznesin e futbollit.
Nathanzinho ishte kampion dhe golashënuesi më i mirë i kampionatit shtetëror të Rio de Janeiros, me 18 gola, dhe gjithashtu fitoi ‘Ibercup’ në Rio de Janeiro, ku festoi 11 herë. Në atë turne, ai mori vlerësimin më të lartë teknik nga të gjithë pjesëmarrësit.
