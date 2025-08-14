Shqipëria, vendi i parë në Europë për sipërfaqen e djegur

Shqipëria është vendi i parë në rajon dhe Europë për hapësirën me pyje e shkurre të djegur këtë vit në raport me totalin e sipërfaqes. Nga 28 mijë e 748 km2 territor, vendi ka humbur mbi 50 mijë hektarë si pasojë e zjarreve këtë vit, shifër kjo sa 1.9 për qind e totalit. Të dhënat nga Sistemi Evropian i Informacionit për Zjarret në Pyje tregojnë se sipërfaqja e shkrumbuar deri më tani si pasojë e 93 zjarreve në pyje e kullota është më e madhja ndonjëherë.
Maqedonia e Veriut është shteti i dytë në Ballkanin Perëndimor për sipërfaqen më të madhe të djegur nga zjarret këtë vit me gati 26 mijë hektarë. Më pas renditen Bosnje-Hercegovina, Mali i Zi, Serbia dhe Kosova. Kjo e fundit ka humbur vetëm 9 mijë e 792 ha me pyje e shkurre këtë vit.
Spanja është shteti me sipërfaqen më të madhe të djegur këtë vit me 148 mijë e 205 ha si pasojë e 200 zjarreve. Megjithatë, në raport me totalin e territorit prej më shumë se 50 milionë ha, sipërfaqja e djegur është vetëm sa 0.29 për qind e totalit. Rumania është shteti i dytë në Europë për sipërfaqen më të madhe të djegur nga zjarret, 123 mijë e 816 ha, ndjekur nga Portugalia dhe Italia. Në raport me totalin, edhe këto shtete kanë pak sipërfaqe të djegur. Lista pasohet nga Greqia dhe Bullgaria.
Duke llogaritur shpenzimet për ripyllëzimin, kostot për rigjenerimin e tokës dhe humbjet nga djegia e lëndëve drusore, dëmi ekonomik nga zjarret e këtij viti përllogaritet në mbi 311 milionë euro.
Kjo edhe për shkak se Shqipëria sipas EUROSTAT ka numrin më të ulët të personelit, zjarrfikëseve dhe avionëve për shuarjen e zjarreve./ A2
