Takim çaji në mes ministrave të Jashtëm të Kinës, Kamboxhias dhe Tajlandës

Ministri i Jashtëm i Kinës, Wang Yi, njëkohësisht Anëtar i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të PKK-së priti zv/Kryeministrin dhe Ministrin e Jashtëm të Kamboxhias Prak Sokhonn dhe Ministrin e Jashtëm të Tajlandës Maris Sangiampongsa në Anning të provincës Yunnan, për një takim çaji.
Në një atmosferë harmonike, ata u angazhuan në diskutime miqësore dhe të sinqerta mbi konfliktin kufitar Kamboxhia-Tajlandë.
Wang Yi deklaroi se si Kamboxhia ashtu edhe Tajlanda nuk duan që konflikti kufitar të vazhdojë. Ata janë të gatshme të rifillojnë dialogun dhe të përmirësojnë marrëdhëniet. Takimi i Ministrave të Jashtëm të Lancang-Mekong, i mbajtur në Anning, ofron një mundësi për ta arritur këtë.
Wang Yi theksoi se Kina mbështet Kamboxhian dhe Tajlandën në angazhimin në dialog, zgjidhjen e keqkuptimeve, rindërtimin e besimit të ndërsjellë dhe rifillimin e shkëmbimeve dhe bashkëpunimit normal.
Ministrat e jashtëm të Kamboxhias dhe Tajlandës e falënderuan sinqerisht Kinën për ofrimin e një mundësie për komunikim midis dy palëve dhe vlerësuan lart rolin konstruktiv të Kinës në lehtësimin e situatës dhe promovimin e dialogut.
Të dyja palët theksuan vlerën e paqes dhe rëndësinë e fqinjësisë së mirë, dhe përsëritën gatishmërinë e tyre për të zbatuar në mënyrë aktive marrëveshjen e armëpushimit, për të shfrytëzuar plotësisht mekanizmin e dialogut dhe për të menaxhuar dhe zgjidhur në mënyrë paqësore mosmarrëveshjet.
