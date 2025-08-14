Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
‘E munda të mallkuarën’! Avokati i njohur fiton betejën me sëmundjen: Sërish në këmbë!
Transmetuar më 14-08-2025, 15:16

Avokati i njohur shqiptar Saimir Vishaj ka arritur ta mundë sëmundjen me të cilën po përballej prej 4 muajsh.

Ai ka postuar një foto në profilin e tij në Facebook dhe ka shkruar “e munda sëmundjen e mallkuar”.

Avokati falënderon të gjithë personat që e kanë mbështetur në këtë periudhë.

“Përsëri në këmbë. E munda sëmundjen e mallkuar. Faleminderit të gjithë miqtë që më kanë mbështetur në këto 4 muaj të vështira”, ka shkruar avokati.

