Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Prekëse! I riu merr delen në krah me motor për ta shpëtuar nga zjarret
Transmetuar më 14-08-2025, 13:41

Greqia po përballet me një situatë të rëndë zjarresh që kanë përfshirë disa rajone gjatë ditëve të fundit, të nxitura nga temperaturat ekstreme.

Ndër zonat më të goditura është Achaea, në Greqinë Perëndimore, ku flakët kanë shkaktuar dëme të mëdha duke përfshirë pyje, toka bujqësore dhe banesa.

Përballë rrezikut, banorët janë parë teksa nxitojnë të shpëtojnë çdo gjë të gjallë – nga kafshët shtëpiake te bagëtia – duke i marrë në krah dhe larguar me shpejtësi nga zonat e prekura.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...